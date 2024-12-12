Из-за пожара у части барнаульцев отключили электричество, воду и отопление

12 декабря 2024, 21:51, ИА Амител

Пожар по адресу 9-й Заводской проезд, 5г/3 в Барнауле / Скриншот из видео МЧС по Алтайскому краю

Днем 12 декабря произошел пожар в барнаульском автосервисе по адресу 9-й Заводской проезд, 5г/3. Пламя уже локализовали на площади 3000 квадратных метров. Из-за происшествия изменилась схема маршрутов общественного транспорта, у части барнаульцев пропало электричество и отопление. Amic.ru рассказывает подробности случившегося.

Что за пожар произошел в Барнауле?

Днем 12 декабря в Барнауле случился пожар в автосервисе, расположенном в 9-м Заводском проезде, 5г/3. Пресс-служба краевого МЧС написала, что возгорание случилось внутри автосервиса. По предварительной информации, вспыхнули строительные материалы, изначальная площадь пожара составила 300 квадратных метров. Огонь разгорелся из-за того, что внутри автосервиса хранились стройматериалы и легковоспламеняющиеся жидкости. Также из опасной зоны сотрудники МЧС вынесли два газовых баллона. Пожар локализовали на площади три тысячи квадратных метров.

На месте работало более сотни специалистов и 28 единиц техники. В ликвидации пожара в том числе участвовало два поезда Западно-Сибирской железной дороги. Они доставили 206 тонн воды и 5,7 тонны пены.

Жители близлежащих домов писали о том, что на месте пожара случился взрыв, однако пока эта информация не подтвердилась.

Есть ли пострадавшие?

Пока о каких-либо пострадавших при пожаре не сообщалось.

Пожар по адресу 9-й Заводской проезд, 5г/3, в Барнауле / Скриншот из видео МЧС по Алтайскому краю

Каковы последствия пожара?

Из-за пожара в городе отключили электричество у части жителей Ленинского и Железнодорожного районов в границах улиц Юрина, Малахова, Исакова, Антона Петрова, Островского, Северо-Западной и части поселка Осипенко.

Под отключение попали восемь больниц (их перевели на резервное электроснабжение), одна поликлиника, 20 детских садов, семь школ, 258 многоквартирных жилых домов и 2203 частных жилых дома, то есть всего около 62 тысяч человек.

Пресс-служба мэрии пишет, что у части горожан случились перебои с подачей отопления из-за отключения бойлерных подстанций. А еще из-за отключения электричества остановилась работа насосов, и у части жителей краевой столицы пропала вода.

Кроме того, в Барнауле временно изменили схемы движения электротранспорта и перекрыли движение для всех видов транспорта от улицы Малахова, со стороны проспекта Космонавтов в направлении 9-го Заводского проезда и до здания ЛИУ-1, расположенного по адресу 9-й Заводской проезд, 44.

Пожар по адресу 9-й Заводской проезд, 5г/3, в Барнауле / Скриншот из видео МЧС по Алтайскому краю

Электричество барнаульцам уже вернули?

Да. На данный момент "Россети Сибирь" восстановили электроснабжение всех бытовых потребителей и социальных объектов Барнаула, работники перевели на основную схему питания и исключили участок линии электропередачи, который находится в зоне пожара.

Пресс-служба мэрии писала, что "Россети Сибирь" вели аварийно-восстановительные работы на линии электропередачи в Барнауле, отключенной из-за пожара на складе стройматериалов. По заявке МЧС одна линия была отключена для обеспечения безопасности работ. Причина отключения второй – в перекрытии изоляции по продуктам горения, сообщили в мэрии. "Россети Сибирь" переключили потребителей в Барнауле, запитанных от линий электропередачи.

Также сотрудники филиала "Алтайэнерго" работали над резервной схемой питания потребителей, а работники "БСК" переводили горожан на резервные схемы электроснабжения. После окончания аварийно-восстановительных работ и разрешения МЧС линии снова введут в работу, после этого сотрудники БСК смогут восстановить электроснабжение по нормальной схеме.

Пожар по адресу 9-й Заводской проезд, 5г/3, в Барнауле / Скриншот из видео МЧС по Алтайскому краю

Отопление уже восстановлено?

Эти работы идут. Мэр Барнаула Вячеслав Франк поручил главам районов держать ситуацию с ним в жилых домах на особом контроле.

Ограничения для транспорта сохраняются?

Пресс-служба мэрии пишет, что движение общественного транспорта в Барнауле уже восстановлено.

Воду всем уже дали?

Да. В барнаульском водоканале пояснили, что отключение водоснабжения было кратковременным. Сейчас проблема уже устранена, и насосные станции работают в штатном режиме.