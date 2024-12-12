Без света, воды и тепла. Что за пожар случился в Барнауле и как он парализовал город?
Из-за пожара у части барнаульцев отключили электричество, воду и отопление
12 декабря 2024, 21:51, ИА Амител
Днем 12 декабря произошел пожар в барнаульском автосервисе по адресу 9-й Заводской проезд, 5г/3. Пламя уже локализовали на площади 3000 квадратных метров. Из-за происшествия изменилась схема маршрутов общественного транспорта, у части барнаульцев пропало электричество и отопление. Amic.ru рассказывает подробности случившегося.
Что за пожар произошел в Барнауле?
Днем 12 декабря в Барнауле случился пожар в автосервисе, расположенном в 9-м Заводском проезде, 5г/3. Пресс-служба краевого МЧС написала, что возгорание случилось внутри автосервиса. По предварительной информации, вспыхнули строительные материалы, изначальная площадь пожара составила 300 квадратных метров. Огонь разгорелся из-за того, что внутри автосервиса хранились стройматериалы и легковоспламеняющиеся жидкости. Также из опасной зоны сотрудники МЧС вынесли два газовых баллона. Пожар локализовали на площади три тысячи квадратных метров.
На месте работало более сотни специалистов и 28 единиц техники. В ликвидации пожара в том числе участвовало два поезда Западно-Сибирской железной дороги. Они доставили 206 тонн воды и 5,7 тонны пены.
Жители близлежащих домов писали о том, что на месте пожара случился взрыв, однако пока эта информация не подтвердилась.
Есть ли пострадавшие?
Пока о каких-либо пострадавших при пожаре не сообщалось.
Каковы последствия пожара?
Из-за пожара в городе отключили электричество у части жителей Ленинского и Железнодорожного районов в границах улиц Юрина, Малахова, Исакова, Антона Петрова, Островского, Северо-Западной и части поселка Осипенко.
Под отключение попали восемь больниц (их перевели на резервное электроснабжение), одна поликлиника, 20 детских садов, семь школ, 258 многоквартирных жилых домов и 2203 частных жилых дома, то есть всего около 62 тысяч человек.
Пресс-служба мэрии пишет, что у части горожан случились перебои с подачей отопления из-за отключения бойлерных подстанций. А еще из-за отключения электричества остановилась работа насосов, и у части жителей краевой столицы пропала вода.
Кроме того, в Барнауле временно изменили схемы движения электротранспорта и перекрыли движение для всех видов транспорта от улицы Малахова, со стороны проспекта Космонавтов в направлении 9-го Заводского проезда и до здания ЛИУ-1, расположенного по адресу 9-й Заводской проезд, 44.
Электричество барнаульцам уже вернули?
Да. На данный момент "Россети Сибирь" восстановили электроснабжение всех бытовых потребителей и социальных объектов Барнаула, работники перевели на основную схему питания и исключили участок линии электропередачи, который находится в зоне пожара.
Пресс-служба мэрии писала, что "Россети Сибирь" вели аварийно-восстановительные работы на линии электропередачи в Барнауле, отключенной из-за пожара на складе стройматериалов. По заявке МЧС одна линия была отключена для обеспечения безопасности работ. Причина отключения второй – в перекрытии изоляции по продуктам горения, сообщили в мэрии. "Россети Сибирь" переключили потребителей в Барнауле, запитанных от линий электропередачи.
Также сотрудники филиала "Алтайэнерго" работали над резервной схемой питания потребителей, а работники "БСК" переводили горожан на резервные схемы электроснабжения. После окончания аварийно-восстановительных работ и разрешения МЧС линии снова введут в работу, после этого сотрудники БСК смогут восстановить электроснабжение по нормальной схеме.
Отопление уже восстановлено?
Эти работы идут. Мэр Барнаула Вячеслав Франк поручил главам районов держать ситуацию с ним в жилых домах на особом контроле.
Ограничения для транспорта сохраняются?
Пресс-служба мэрии пишет, что движение общественного транспорта в Барнауле уже восстановлено.
Воду всем уже дали?
Да. В барнаульском водоканале пояснили, что отключение водоснабжения было кратковременным. Сейчас проблема уже устранена, и насосные станции работают в штатном режиме.
22:00:05 12-12-2024
Окончательная ликвидация бизнеса.
22:25:22 12-12-2024
... странно что из-за Автосервиса отключили свет и воду в 1/4 города.
Должно же быть какое-то критическое мышление !
Зачем подключать к общей "магистрали" если есть вероятность оставить часть города при малейшей аварии без света и воды ?
23:04:16 12-12-2024
Мне одному кажется, что последнее время серьезных пожаров в Барнауле стало сильно много???...
08:49:43 13-12-2024
Максим (23:04:16 12-12-2024) Мне одному кажется, что последнее время серьезных пожаров в ... Не только в Барнауле. В Новосибе вчера тоже что-то хорошо горело. Правда, не написали, что именно.
23:11:10 12-12-2024
Что хоть сгорело? Огласите весь список.
08:07:12 13-12-2024
Бизнес выводит активы за границу, склады жгут для прикрытия этого процесса.
08:46:49 13-12-2024
Гость (08:07:12 13-12-2024) Бизнес выводит активы за границу, склады жгут для прикрытия ... странная у вас логика по поводу вывода активов думаете пепел легчи вывести?
09:07:40 13-12-2024
гость (08:46:49 13-12-2024) странная у вас логика по поводу вывода активов думаете пепе... Бабло вывели, по документам закуплены товары, размещены на складе. Склад сгорел, товары типа тоже. Вопросов не возникает, вроде логично.
12:56:29 13-12-2024
Гость (09:07:40 13-12-2024) Бабло вывели, по документам закуплены товары, размещены на с... за бабло все равно предьявят, контора то не государственная