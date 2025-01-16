В Новосибирске продают "снаряды для Орешника" по 850 рублей за килограмм

Необычный ценник заметили в одном из супермаркетов города

16 января 2025, 17:51, ИА Амител

Ценник на снаряды для Орешника / Фото: "АСТ-54 Новосибирск"

В одном из новосибирских магазинов заметили необычное печенье – "снаряды для Орешника". Снимок продукта с ценником опубликовали в сообществе "АСТ-54 Новосибирск".

"Наш подписчик заметил в одном из новосибирских магазинов интересное название печенья: "Снаряды для Орешника с вареной сгущенкой", – отмечается в публикации.

По виду лакомство представляет собой обычные орешки с вареной сгущенкой. Продают их по 850 рублей за килограмм.