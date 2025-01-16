В Новосибирске продают "снаряды для Орешника" по 850 рублей за килограмм
Необычный ценник заметили в одном из супермаркетов города
16 января 2025, 17:51, ИА Амител
Ценник на снаряды для Орешника / Фото: "АСТ-54 Новосибирск"
В одном из новосибирских магазинов заметили необычное печенье – "снаряды для Орешника". Снимок продукта с ценником опубликовали в сообществе "АСТ-54 Новосибирск".
"Наш подписчик заметил в одном из новосибирских магазинов интересное название печенья: "Снаряды для Орешника с вареной сгущенкой", – отмечается в публикации.
По виду лакомство представляет собой обычные орешки с вареной сгущенкой. Продают их по 850 рублей за килограмм.
18:19:48 16-01-2025
Понты дороже денег
18:20:47 16-01-2025
Надо везти на окраину. Там любят раздачу печенюшек.
19:17:28 16-01-2025
Гость (18:20:47 16-01-2025) Надо везти на окраину. Там любят раздачу печенюшек.... тонкий юмор... не все помнят !
22:45:53 16-01-2025
Гость (18:20:47 16-01-2025) Надо везти на окраину. Там любят раздачу печенюшек.... это про что можешь пояснить.
12:20:07 17-01-2025
Гость (22:45:53 16-01-2025) это про что можешь пояснить.... Это про то, как американская шалава по имени Виктория Нуланд раздавала на майдане кастрюлеголовым печеньки [с дурью], чтоб им скакалось веселее.
18:31:50 16-01-2025
Позорище
19:44:36 16-01-2025
Круто.
Возьму на заметку.
22:28:21 16-01-2025
Патриотичный креатив зашкаливает)))
22:49:31 16-01-2025
Соберу "орешки" от своего кота. Продам дороже чем на фото. Там только от запаха глаза начинают на лоб лезть.
11:10:55 17-01-2025
Гость (22:49:31 16-01-2025) Соберу "орешки" от своего кота. Продам дороже чем на фото. Т...
кормите всякой дрянью вот и воняют)))
15:26:20 17-01-2025
Гость (11:10:55 17-01-2025) кормите всякой дрянью вот и воняют)))... Ест дорогой корм. Пакетик в пределах 80-90 рублей. Так же рыба отварная, сметана и прочее. Молоко он совсем не воспринимает, оно может прокиснуть в миске. Если у вас есть дети, то должны быть в курсе. Пока ребенок на грудном вскармливании то его "какушата" почти не пахнут. Но как только вводится "прикорм", то там еще та ядреная война начинается.)))
23:40:29 16-01-2025
Ну блин, там даже расстояние между буквами и чертой не соблюдены, чтобы это можно было назвать хорошим фотошопом *рукалицо*
15:19:38 17-01-2025
Гость (23:40:29 16-01-2025) Ну блин, там даже расстояние между буквами и чертой не соблю... Не умничай