В Новосибирске выступит один из самых красивых дуэтов – Агутин и Варум

Зрителей ждут главные хиты артистов и шоу-балет "ЛебедиFunk"

05 августа 2024, 12:10, ИА Амител

В Новосибирске в "Локомотив-Арене" 26 ноября выступят Леонид Агутин и Анжелика Варум – один из самых известных музыкальных дуэтов в России.

"Творческий и семейный тандем Анжелики и Леонида еще больше разнообразил их творчество, а их совместные концерты стали доброй традицией. Тысячи огней зажигаются в зрительных залах, когда звучат "Как не думать о тебе" и "На сиреневой луне", – отмечают организаторы мероприятия.

Зрителей ждут танцевальные хиты дискотек в модном электронном звучании, живая музыка в сопровождении группы "Эсперанто" – одного из лучших коллективов страны. Шоу-балет Анжелики Варум "ЛебедиFunk".