В Новосибирске выступит один из самых красивых дуэтов – Агутин и Варум
Зрителей ждут главные хиты артистов и шоу-балет "ЛебедиFunk"
05 августа 2024, 12:10, ИА Амител
В Новосибирске в "Локомотив-Арене" 26 ноября выступят Леонид Агутин и Анжелика Варум – один из самых известных музыкальных дуэтов в России.
"Творческий и семейный тандем Анжелики и Леонида еще больше разнообразил их творчество, а их совместные концерты стали доброй традицией. Тысячи огней зажигаются в зрительных залах, когда звучат "Как не думать о тебе" и "На сиреневой луне", – отмечают организаторы мероприятия.
Зрителей ждут танцевальные хиты дискотек в модном электронном звучании, живая музыка в сопровождении группы "Эсперанто" – одного из лучших коллективов страны. Шоу-балет Анжелики Варум "ЛебедиFunk".
12:23:51 05-08-2024
А они разве не иноагенты?
13:27:43 05-08-2024
Ирина (12:23:51 05-08-2024) А они разве не иноагенты? ... Особенно Агутин после нападок на Шамана.
14:22:58 05-08-2024
Ирина (12:23:51 05-08-2024) А они разве не иноагенты? ... Так у нас и автор закона об иноагентах Гаджиев тоже иноагент) Круговорот, так сказать.
12:40:55 05-08-2024
клубника со сливками не первой свежести
12:54:40 05-08-2024
приперлись подзаработать
12:57:04 05-08-2024
А они разве красивые?!🙄
20:14:45 05-08-2024
Гость (12:57:04 05-08-2024) А они разве красивые?!🙄... старые.
страшненькие.
бывшие в использовании.
есть и на такое любители, но по мне так себе...
13:03:04 28-08-2024
Мусик (20:14:45 05-08-2024) старые.страшненькие.бывшие в использовании.есть ... Пожелаем и к тебе такого отношения в старости! Или такие "красавцы" думают, что не стареют?!))
12:59:57 05-08-2024
О, тоже слышал, что вроде бы иногенты. Наверное иногентам можно, если на уголовку не наговорили
14:10:36 05-08-2024
Мощное и незабываемое шоу.Но цены будут...
16:19:38 05-08-2024
Ладно Агутин, но слушать мяукание Варум, это сильное испытание.
Но смотреть на неё приятно, такой вот парадокс. )))
16:06:30 06-08-2024
Убожества расистско русофобские.