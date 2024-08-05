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В Новосибирске выступит один из самых красивых дуэтов – Агутин и Варум

Зрителей ждут главные хиты артистов и шоу-балет "ЛебедиFunk"

05 августа 2024, 12:10, ИА Амител

В Новосибирске в "Локомотив-Арене" 26 ноября выступят Леонид Агутин и Анжелика Варум – один из самых известных музыкальных дуэтов в России.

"Творческий и семейный тандем Анжелики и Леонида еще больше разнообразил их творчество, а их совместные концерты стали доброй традицией. Тысячи огней зажигаются в зрительных залах, когда звучат "Как не думать о тебе" и "На сиреневой луне", – отмечают организаторы мероприятия.

Зрителей ждут танцевальные хиты дискотек в модном электронном звучании, живая музыка в сопровождении группы "Эсперанто" – одного из лучших коллективов страны. Шоу-балет Анжелики Варум "ЛебедиFunk".

Барнаул Новосибирская область Афиша культура концерт

Комментарии 12

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Ирина

12:23:51 05-08-2024

А они разве не иноагенты?

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Гость

13:27:43 05-08-2024

Ирина (12:23:51 05-08-2024) А они разве не иноагенты? ... Особенно Агутин после нападок на Шамана.

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Гость

14:22:58 05-08-2024

Ирина (12:23:51 05-08-2024) А они разве не иноагенты? ... Так у нас и автор закона об иноагентах Гаджиев тоже иноагент) Круговорот, так сказать.

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11

12:40:55 05-08-2024

клубника со сливками не первой свежести

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гость

12:54:40 05-08-2024

приперлись подзаработать

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Гость

12:57:04 05-08-2024

А они разве красивые?!🙄

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Мусик

20:14:45 05-08-2024

Гость (12:57:04 05-08-2024) А они разве красивые?!🙄... старые.
страшненькие.
бывшие в использовании.
есть и на такое любители, но по мне так себе...

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Гость

13:03:04 28-08-2024

Мусик (20:14:45 05-08-2024) старые.страшненькие.бывшие в использовании.есть ... Пожелаем и к тебе такого отношения в старости! Или такие "красавцы" думают, что не стареют?!))

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Гость

12:59:57 05-08-2024

О, тоже слышал, что вроде бы иногенты. Наверное иногентам можно, если на уголовку не наговорили

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Гость

14:10:36 05-08-2024

Мощное и незабываемое шоу.Но цены будут...

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Гость

16:19:38 05-08-2024

Ладно Агутин, но слушать мяукание Варум, это сильное испытание.
Но смотреть на неё приятно, такой вот парадокс. )))

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Гость

16:06:30 06-08-2024

Убожества расистско русофобские.

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