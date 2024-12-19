В Новосибирске родителей школьников попросили скинуться на клининг

Родители сдали деньги, однако некоторые выразили недовольство

19 декабря 2024, 19:45, ИА Амител

Школьные стулья / Фото: pxhere.com

В одной из школ Новосибирска родители учеников заявили, что их попросили оплатить услуги клининговой компании для уборки помещений после ремонта. Об этом "КП-Новосибирск" рассказала одна из родительниц, пожелавшая остаться анонимной.

По ее словам, 17 декабря на родительском собрании сообщили, что школа временно переходит в другое здание после ремонта. Однако новое помещение нужно было очистить от строительной пыли. Родительский комитет провел опрос, в ходе которого решено было не убирать помещения самостоятельно, а сдать по 250 рублей на клининг.

"Мы передали деньги учителю. Позже я узнала, что, по отзывам других родителей, на уборку классов якобы уже были выделены средства, но куда они делись – непонятно", – рассказала женщина.

Родительница обратилась в департамент образования, чтобы получить разъяснения. В самой школе комментариев не дали, сославшись на занятость директора.

Юрист Юлия Лазарева пояснила, что уборщицы в школе могут не выполнять работы, связанные с удалением строительной пыли, если это не предусмотрено их трудовым договором.

"Ответственность за уборку помещений после ремонта лежит на школе. Если финансирование отсутствует, родители могут добровольно договориться о клининге или сами выполнить уборку. Никто не обязан сдавать деньги", – отметила она.

В мэрии Новосибирска сообщили, что клининговая компания в школе работает, а обращений от родителей о необходимости дополнительной уборки не поступало.