В Новосибирске родителей школьников попросили скинуться на клининг
Родители сдали деньги, однако некоторые выразили недовольство
19 декабря 2024, 19:45, ИА Амител
В одной из школ Новосибирска родители учеников заявили, что их попросили оплатить услуги клининговой компании для уборки помещений после ремонта. Об этом "КП-Новосибирск" рассказала одна из родительниц, пожелавшая остаться анонимной.
По ее словам, 17 декабря на родительском собрании сообщили, что школа временно переходит в другое здание после ремонта. Однако новое помещение нужно было очистить от строительной пыли. Родительский комитет провел опрос, в ходе которого решено было не убирать помещения самостоятельно, а сдать по 250 рублей на клининг.
"Мы передали деньги учителю. Позже я узнала, что, по отзывам других родителей, на уборку классов якобы уже были выделены средства, но куда они делись – непонятно", – рассказала женщина.
Родительница обратилась в департамент образования, чтобы получить разъяснения. В самой школе комментариев не дали, сославшись на занятость директора.
Юрист Юлия Лазарева пояснила, что уборщицы в школе могут не выполнять работы, связанные с удалением строительной пыли, если это не предусмотрено их трудовым договором.
"Ответственность за уборку помещений после ремонта лежит на школе. Если финансирование отсутствует, родители могут добровольно договориться о клининге или сами выполнить уборку. Никто не обязан сдавать деньги", – отметила она.
В мэрии Новосибирска сообщили, что клининговая компания в школе работает, а обращений от родителей о необходимости дополнительной уборки не поступало.
"Родители сами приняли решение собрать деньги для клининга. Классный руководитель в этом не участвовал", – уточнили в пресс-службе городской администрации.
21:29:17 19-12-2024
У них как у змей, ног не найдёшь. Одни инициативные мамашки и никогда не виноватый директор. Даю подсказку - идёте в прокуратуру и пишите "прошу дать правовую оценку действиям... ". И случается волшебство!