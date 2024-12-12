Алтайский Следком возбудил дело из-за срыва сроков строительства школы в Бийске

Власти наукограда лишь этой осенью получили положительное заключение по проекту, причем здание должны были построить к 2023 году

12 декабря 2024, 11:43, ИА Амител

Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Следователи возбудили уголовное дело о халатности из-за срыва сроков строительства школы № 31 в Бийске. Об этом сообщает "Банкфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального СК.

Старое здание школы закрыли еще в 2021 году из-за аварийного состояния и снесли. Построить новый корпус должны были в 2023 году, однако образовательное учреждение до сих пор не открыло двери для учеников, несмотря на все заверения чиновников.

В мэрии рассказали, что проектно-сметная документация уже разработана – 5 сентября получено положительное заключение алтайской госэкпертизы. Всего на строительство потребуется 1,01 млрд рублей. Согласно проекту, современное здание рассчитано на 350 мест и предполагает три этажа.

Администрация Бийска уже направила бюджетную заявку в Минобрнауки Алтайского края – возведение школы предлагают включить в адресную инвестиционную программу на 2025-2026 годы. Сроки строительства смогут назвать лишь после этого.

Тем временем в алтайском Следкоме сообщили, что в связи со сложившейся ситуацией было возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность). На данный момент в СУ СКР по краю не готовы раскрывать подробности расследования.

Напомним, что в ноябре 2023 года жители бийского поселка Нагорного записали видеообращение к Путину с просьбой помочь со строительством здания единственной местной школы. Сейчас учреждение существует лишь на бумаге – 420 учеников возят на занятия в другие образовательные учреждения города. Сам объект должны были построить до конца 2023 года на улице Волочаевской, 6, но там пока лишь пустырь.