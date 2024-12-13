В Новосибирске родителей ужаснула антисанитария в детском саду

Видео с жалобой собрало 20 тысяч просмотров

13 декабря 2024, 22:05, ИА Амител

Детсад и кукла на стуле / Фото: amic.ru

В одном из детских садов Новосибирска разгорелся скандал из-за нарушений санитарных норм. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".

Мать одного из воспитанников сняла на видео грязь под кроватями и остатки еды, не выброшенные из кастрюль, в ясельной группе. Ролик собрал 20 тысяч просмотров в социальных сетях, после чего садик проверила мэрия.

Родители утверждают, что проблемы начались после ухода няни, отвечавшей за чистоту.

"Воспитательнице сложно справляться без поддержки, ведь и детей надо одеть, и занятия провести, и на прогулку вывести", – рассказала одна из мам.

В мэрии сообщили, что после проверки в группе провели генеральную уборку, усилили контроль за влажной уборкой и напомнили руководству сада о правилах утилизации отходов.

"Выполнение требований санитарного законодательства взято на особый контроль", – уточнили в ведомстве.

Сотрудники сада пояснили, что видео изначально снималось для информирования заведующей, а его публикация в интернете стала неожиданностью. Родители провели собрание, но причины размещения ролика так и не объяснили.