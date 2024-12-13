В Новосибирске родителей ужаснула антисанитария в детском саду
Видео с жалобой собрало 20 тысяч просмотров
13 декабря 2024, 22:05, ИА Амител
В одном из детских садов Новосибирска разгорелся скандал из-за нарушений санитарных норм. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".
Мать одного из воспитанников сняла на видео грязь под кроватями и остатки еды, не выброшенные из кастрюль, в ясельной группе. Ролик собрал 20 тысяч просмотров в социальных сетях, после чего садик проверила мэрия.
Родители утверждают, что проблемы начались после ухода няни, отвечавшей за чистоту.
"Воспитательнице сложно справляться без поддержки, ведь и детей надо одеть, и занятия провести, и на прогулку вывести", – рассказала одна из мам.
В мэрии сообщили, что после проверки в группе провели генеральную уборку, усилили контроль за влажной уборкой и напомнили руководству сада о правилах утилизации отходов.
"Выполнение требований санитарного законодательства взято на особый контроль", – уточнили в ведомстве.
Сотрудники сада пояснили, что видео изначально снималось для информирования заведующей, а его публикация в интернете стала неожиданностью. Родители провели собрание, но причины размещения ролика так и не объяснили.
22:15:10 13-12-2024
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