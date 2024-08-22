В Новосибирске родители первоклассников пожаловались на "элитные" поборы в гимназии
Им заявили, что если у них есть дети, то они явно планировали их как-то обеспечивать
22 августа 2024, 11:40, ИА Амител
В Новосибирске родители первоклассников пожаловались на требования внести большие пожертвования на обустройство класса в элитной гимназии Академгородка, пишет "КП-Новосибирск".
"Было собрание в июне. Выбрали "кассира", который отвечает за сборы. Проголосовали за то, что будем делать ремонт в классе в следующем году. Но тут буквально за три недели до первого сентября "кассир" сказала: давайте покрасим стены и купим новые шкафы", - рассказала мама одного из первоклассников.
По словам женщины, общая сумма оказалась внушительной - с класса вышло больше 200 тысяч рублей. Деньги собирались под давлением. При этом сначала со всех взяли по 8,5 тыс. рублей на ремонт тамбура, ремонт в классе и прочую канцелярию, а потом попросили добавить еще по 4 тыс. рублей.
"Нам говорили: "Платите частями, или давайте мы вам займем, а вы потом нам отдавайте долг". Со всех уже взяли 8,5 тысячи рублей, а вот эти четыре тысячи кто-то сдал, кто-то еще нет", - отметила сибирячка.
На что шли эти деньги? Не только на ремонт класса, но и на рабочие тетради, дидактические материалы, подставки для учебников на парты. Учебники при этом гимназия выдает бесплатно.
Женщина также рассказала, что ремонт класса делали сами родители: красили стены, белили потолок, прибивали плинтуса, заказывали шкафы.
Как заявила "КП-Новосибирск" классный руководитель, поборов в гимназии нет, а родители якобы сами добровольно и без принуждения занимались благотворительностью.
"Если что и есть, это благотворительные взносы по желанию родителей. И всем этим занимается совет школы", - указала она.
Но судя по переписке в чате, которую предоставили родители детей, учительница принуждала сдавать деньги и даже предлагала занять необходимую сумму.
"Если у вас есть дети, значит, вы планировали как-то их обеспечивать, тем более пришли в гимназию, где априори нужны какие-то платежи", - написала педагог в родительском чате.
11:45:24 22-08-2024
Пронырливый кассир попался.
11:51:03 22-08-2024
ну народ терпилы? - громко сказать НЕТ трусливо? только жаловаться и ныть могут.. Никакие поборы в садике/школе нас не коснулись - какие все мягкотелые стали
12:14:38 22-08-2024
Гость (11:51:03 22-08-2024) ну народ терпилы? - громко сказать НЕТ трусливо? только жало... Чтобы потом учителя и дети затравили детей этих родителей?
12:26:29 22-08-2024
Гость (12:14:38 22-08-2024) Чтобы потом учителя и дети затравили детей этих родителей? ... никогда не сдавала ничего никто не травил моих детей
12:26:39 22-08-2024
Гость (12:14:38 22-08-2024) Чтобы потом учителя и дети затравили детей этих родителей? ... никогда не сдавала ничего никто не травил моих детей
13:33:15 22-08-2024
Гость (12:26:39 22-08-2024) никогда не сдавала ничего никто не травил моих детей... Всё зависит от учителя. Вам повезло, но таких случаев много.
12:34:13 22-08-2024
Гость (12:14:38 22-08-2024) Чтобы потом учителя и дети затравили детей этих родителей? ... вместе с учителями и сказать нет, пусть дерипаска платит
13:15:13 22-08-2024
Гость (12:14:38 22-08-2024) Чтобы потом учителя и дети затравили детей этих родителей? ... по ходу пишет трусливая,безропотная и молчаливая натура. из за таких подобных все поборы до сих пор и есть
13:01:59 22-08-2024
Сажать надо... Иначе делов не будет
13:26:03 22-08-2024
написала педагог в родительском чате - элементарно Ватсон. Это дело одной трубки
Педагог собрала деньги и половину взяла себе. А потом чтобы обьяснить куда пропали деньги написала что купила парты и стулья
14:31:23 22-08-2024
Учителя оказывается богатые люди. Предлагают занять у них деньги. О каком повышении зарплаты им может идти речь? Вон рантье среди учитилок уже завелось. Банкиры скоро им завидовать будут. Обманывают народ, что класухи бедные.
15:53:57 22-08-2024
Гость (14:31:23 22-08-2024) Учителя оказывается богатые люди. Предлагают занять у них де... Откуда такая ненависть? После прочтения комментариев хочется написать, бегите учителя со школы!!! Молодые учителя, хорошенько подумайте, прежде, чем идти работать в школу!
18:26:07 22-08-2024
какие там элитные? в элитных обучение в мес. стоит от 22 000 руб, + питание и + трансфер. Просто по мелочи попросили сдать немного "на булавки" вою то подняли.
11:38:17 23-08-2024
Ребенок закончил 4 класс -переходит из начальной школы в среднюю. На родительском собрании РОДИТЕЛИ решили ЗНАКОВО отметить это и подарить детям сертификаты в читай- город. Сумма внутри была разная - каждый родитель сдавал сдавал свою сумму кто- 100 рублей, кто-то 1000- сертификаты были обезличены поэтому когда дети в классе открыли конверты, то все увидели что у них "подарочные сертификаты" .Вручалось все торжественно в классе.
НО нашлись родители кто присутствовал на собрании, голосовал, деньги НЕ сдал, другой подарок для СВОЕГО ребенка не подготовил, а предъявлял родительсклму комитету что "А моему почему НИЧЕГО не подарили?"
11:44:28 23-08-2024
гость (11:38:17 23-08-2024) Ребенок закончил 4 класс -переходит из начальной школы в сре... Были родители кто не сдал деньги на подарок учителю (их право) и на атрибуты к выпускному (картон, краски, кисточки для плакатов, веера для танца) но сдали деньги на подарок ребенку. это даже честнее