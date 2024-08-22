В Новосибирске родители первоклассников пожаловались на "элитные" поборы в гимназии

Им заявили, что если у них есть дети, то они явно планировали их как-то обеспечивать

22 августа 2024, 11:40, ИА Амител

Школьные стулья / Фото: pxhere.com

В Новосибирске родители первоклассников пожаловались на требования внести большие пожертвования на обустройство класса в элитной гимназии Академгородка, пишет "КП-Новосибирск".

"Было собрание в июне. Выбрали "кассира", который отвечает за сборы. Проголосовали за то, что будем делать ремонт в классе в следующем году. Но тут буквально за три недели до первого сентября "кассир" сказала: давайте покрасим стены и купим новые шкафы", - рассказала мама одного из первоклассников.

По словам женщины, общая сумма оказалась внушительной - с класса вышло больше 200 тысяч рублей. Деньги собирались под давлением. При этом сначала со всех взяли по 8,5 тыс. рублей на ремонт тамбура, ремонт в классе и прочую канцелярию, а потом попросили добавить еще по 4 тыс. рублей.

"Нам говорили: "Платите частями, или давайте мы вам займем, а вы потом нам отдавайте долг". Со всех уже взяли 8,5 тысячи рублей, а вот эти четыре тысячи кто-то сдал, кто-то еще нет", - отметила сибирячка.

На что шли эти деньги? Не только на ремонт класса, но и на рабочие тетради, дидактические материалы, подставки для учебников на парты. Учебники при этом гимназия выдает бесплатно.

Женщина также рассказала, что ремонт класса делали сами родители: красили стены, белили потолок, прибивали плинтуса, заказывали шкафы.

Как заявила "КП-Новосибирск" классный руководитель, поборов в гимназии нет, а родители якобы сами добровольно и без принуждения занимались благотворительностью.

"Если что и есть, это благотворительные взносы по желанию родителей. И всем этим занимается совет школы", - указала она.

Но судя по переписке в чате, которую предоставили родители детей, учительница принуждала сдавать деньги и даже предлагала занять необходимую сумму.