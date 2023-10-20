В Новосибирске сел самолет с одним работающим двигателем
Транспортная прокуратура проводит проверку
20 октября 2023, 13:15, ИА Амител
Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура
Лайнер Boeing 737 авиакомпании S7 Airlines, выполнявший рейс Москва – Томск 20 октября, совершил вынужденную посадку в аэропорту Новосибирска.
Как сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, причиной приземления стала "некорректная работа одной силовой установки".
Посадка прошла в штатном режиме, без опасных последствий. На борту находилось 165 пассажиров. Ведомство проводит проверку.
13:30:22 20-10-2023
Щас на разборке по VIN найдут ему контрактный движок и дальше полетит. Нет проблем
14:41:00 20-10-2023
Гость (13:30:22 20-10-2023) Щас на разборке по VIN найдут ему контрактный движок и дальш... это очень страшно. Говорю Вам, как человек, который только вчера прилетел из Анталии. Летать боюсь жутко
16:17:34 20-10-2023
Гость (14:41:00 20-10-2023) это очень страшно. Говорю Вам, как человек, который только в... Если боитесь летать, отдыхайте в Крыму.
14:57:18 20-10-2023
Пилоты пока еще справляются, а вот авиастроение (которому санкции на пользу) уже нет.
11:36:25 21-10-2023
Дальше будет забавнее. Ни запчастей, ни других самолетов нет. Когда начнут падать пачками, а летать они будут до последнего вздоха-деньги!, тогда за большие деньги нас будут возить зарубежные друзья,а людям поскромнее останется поезд и собачья упряжка.