В Новосибирске сел самолет с одним работающим двигателем

Транспортная прокуратура проводит проверку

20 октября 2023, 13:15, ИА Амител

Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Лайнер Boeing 737 авиакомпании S7 Airlines, выполнявший рейс Москва – Томск 20 октября, совершил вынужденную посадку в аэропорту Новосибирска.

Как сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, причиной приземления стала "некорректная работа одной силовой установки".

Посадка прошла в штатном режиме, без опасных последствий. На борту находилось 165 пассажиров. Ведомство проводит проверку.