Прокуратура заинтересовалась задержкой самолетов в Барнауле

Аэропорт не принимал и не выпускал самолеты из-за тумана

14 октября 2023, 18:21, ИА Амител

Фото: t.me/zstproc

Транспортная прокуратура организовала проверку из-за задержки самолетов в Барнауле утром 14 октября, сообщили в ведомстве.

"В связи неблагоприятными погодными условиями в международном аэропорту Барнаула имени Г. С. Титова объявлена задержка выполнения авиарейсов авиакомпаний "Аэрофлот", "Сибирь" в Москву, "Северный ветер" в Санкт-Петербург с наибольшей продолжительностью более шести часов. Барнаульская транспортная прокуратура осуществляет надзорные мероприятия по защите прав потребителей авиационных услуг", – рассказали в ведомстве.

Напомним, утром 14 октября Барнаул накрыл густой туман, из-за которого воздушная гавань не выпускала и не принимала самолеты, некоторые рейсы были вынуждены садиться в Новосибирске.

Как выглядел сам город этим утром – смотрите в нашей фотоподборке.