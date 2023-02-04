В Новосибирске создали дрон-камикадзе, способный уничтожать немецкие танки Leopard
Он сможет пробить броню до 100 мм
04 февраля 2023, 15:45, ИА Амител
Новосибирские конструкторы бюро "Спектр-Инжиниринг" создали дрон-камикадзе для уничтожения немецкого танка Leopard, сообщает НГС.
По словам исполнительного директора Андрея Братенькова, изобретение сможет работать на дистанциях 5-25 км, а после доработки модуля связи и шифрования канала – до 100 км.
"Дрон будет работать по тяжёлой броневой технике в упреждение того, что появится в ближайшие два месяца в границах СВО. Барражирующий снаряд сможет пробить броню до 100 мм, этого достаточно, чтобы вывести из строя тот же самый танк Leopard, – рассказал он.
Стоимость одного такого дрона – около 2,5 млн рублей. Бюро может поставлять до 100 штук в месяц.
Напомним, 2 февраля ракетные комплексы "Ярс" вышли на маршруты боевого патрулирования у Барнаула.
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