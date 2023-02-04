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В Новосибирске создали дрон-камикадзе, способный уничтожать немецкие танки Leopard

Он сможет пробить броню до 100 мм

04 февраля 2023, 15:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Новосибирские конструкторы бюро "Спектр-Инжиниринг" создали дрон-камикадзе для уничтожения немецкого танка Leopard, сообщает НГС.

По словам исполнительного директора Андрея Братенькова, изобретение сможет работать на дистанциях 5-25 км, а после доработки модуля связи и шифрования канала – до 100 км.

"Дрон будет работать по тяжёлой броневой технике в упреждение того, что появится в ближайшие два месяца в границах СВО. Барражирующий снаряд сможет пробить броню до 100 мм, этого достаточно, чтобы вывести из строя тот же самый танк Leopard, – рассказал он.

Стоимость одного такого дрона – около 2,5 млн рублей. Бюро может поставлять до 100 штук в месяц.

Напомним, 2 февраля ракетные комплексы "Ярс" вышли на маршруты боевого патрулирования у Барнаула.

 

Комментарии 6

  • Пусть у вас всё получится!
    04 февраля, Гость   Ответить
  • Стоимость одного такого дрона – около 2,5 млн рублей. **** В очередной раз к китайскому дрону с алииэкспресс прицепили гранату и объявили открытием века? Сколько таких поделок уже было!
    04 февраля, Гость   Ответить
  • Чтобы понять, что это за "панама", достаточно почитать комментарии новосибирцев про это ООО "Спектр-Инжиниринг" с уставным капиталом 10 тыс. рублей и штатом из одного человека. А на фото в статье уже определили бытовой дрон с алиэкспресс за 12.4 тыс. руб.
    04 февраля, Гость   Ответить
  • А должен пробивать броню до 300. Главное чтобы на переднем крае у каждого солдата и офицера было минимум два ручных гранатомета способных прожигать их броню, а у отделения минимум два корнета, а у взвода минимум 6 корнетов, а у роты на базе БМП 3 танковые пушки 125 мм, а лучше танковый взвод, а у батальона танковая рота и батарея САУ гаубиц на 122 мм, а дальше полк бригада дивизия корпус армия и везде с низу до верху выстроенная система противотанковой обороны не там где то у кого то в подчинении за спиной а непосредственно в составе этих подразделений воинских частей и подчинении их командиров.
    04 февраля, Гость   Ответить
  • а лучше танковый взвод, а у батальона танковая рота и батарея САУ гаубиц на 122 мм, -------- и платить каждому по сто тыщ мильоноф в день
    04 февраля, Гость   Ответить
  • лавное чтобы на переднем крае у каждого солдата и офицера было минимум два ручных гранатомета способных прожигать их броню----потаскай на переднем крае два ручных гранатомёта с боезапасом.
    04 февраля, Гость   Ответить
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