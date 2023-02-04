В Новосибирске создали дрон-камикадзе, способный уничтожать немецкие танки Leopard

Он сможет пробить броню до 100 мм

04 февраля 2023, 15:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Новосибирские конструкторы бюро "Спектр-Инжиниринг" создали дрон-камикадзе для уничтожения немецкого танка Leopard, сообщает НГС.

По словам исполнительного директора Андрея Братенькова, изобретение сможет работать на дистанциях 5-25 км, а после доработки модуля связи и шифрования канала – до 100 км.

"Дрон будет работать по тяжёлой броневой технике в упреждение того, что появится в ближайшие два месяца в границах СВО. Барражирующий снаряд сможет пробить броню до 100 мм, этого достаточно, чтобы вывести из строя тот же самый танк Leopard, – рассказал он.

Стоимость одного такого дрона – около 2,5 млн рублей. Бюро может поставлять до 100 штук в месяц.

Напомним, 2 февраля ракетные комплексы "Ярс" вышли на маршруты боевого патрулирования у Барнаула.