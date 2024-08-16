В Новосибирске судья получил условный срок за взятку почти в 1 млн рублей

Сам обвиняемый утверждает, что просто дал деньги на развитие бизнеса, а коммерсант ему их возвращал

16 августа 2024, 17:40, ИА Амител

Молот правосудия / Фото: unsplash.com

В Новосибирске суд дал судье Молчановского районного суда Томской области условный срок за взятки. Как сообщает "КП-Новосибирск", Виталий Бажилин до сих пор числится судьей, но дела сейчас не рассматривает из-за процессуального статуса.

По версии следствия, в период своей работы сначала помощником прокурора, а затем судьей Бажилин покровительствовал владельцу банного комплекса, помогая решать спорные вопросы в его пользу. Коммерсант ежемесячно перечислял ему небольшие суммы, выплатив за три с лишним года почти 900 тысяч рублей.

У Бажилина в этой истории своя версия. По его словам, в свое время он дал этому человеку денег на развитие бизнеса.

"Обвинение построено на том, что с этого человека, как я считаю, под воздействием психического и физического воздействия при задержании были получены показания о том, что долг он вернул. Но никаких подтверждений этому обстоятельству в деле нет. Я пытаюсь доказать, что деньги, которые от него получал, были связаны с нашими финансовыми долговыми обязательствами, - рассказал обвиняемый.

Он отметил, что он работал и проживал в другом населенном пунктов, за 200 километров от предпринимателя. Таким образом, как судья он никак не мог принимать решений в его интересах.

Выступал на заседаниях и сам "взяткодатель": заявил, что дал показания на друга детства по давлением силовиков. Несмотря на это, уже во второй раз судью признали виновным по п.в ч.5 ст.290 УК РФ. Ему назначили 7 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 5 лет со штрафом в 1,782 млн рублей.

Осужденный с таким исходом не согласен и будет обжаловать решение суда. Если вышестоящая инстанция снова отменит приговор, дело начнут рассматривать по третьему кругу. Если же сегодняшнее решение устоит в апелляции, осужденного лишать статуса судьи.