Возможного "политеховского маньяка" доставили в суд в каске, бронежилете и сланцах

Суд начал рассматривать убийство первой абитуриентки

15 августа 2024, 10:40, ИА Амител

Виталий Манишин на суде / Фото: amic.ru

14 августа в Калманском районном суде началось десятое заседание по делу предполагаемого "политеховского маньяка" Виталия Манишина, на котором приступили к рассмотрению убийства 16-летней Юлии Техтиековой, пишет "МК Барнаул".

Юлия Техтиекова стала пятой жертвой в деле "политеховского маньяка" и первой жертвой среди абитуриенток университета. Пропала 29 июня 2000 года. К главному корпусу АлтГТУ девушку подвез отец – чтобы узнать условия для поступления в университет. Юлия вошла в здание и исчезла. Ее тело нашли недалеко от трассы Барнаул – Рубцовск.

"Виталия Манишина доставили в суд в полицейской каске, бронежилете и сланцах. На заседании присутствовал брат Юлии Техтиековой, он выступает в качестве потерпевшего. Также в суде выступила свидетельница, которая в 2000 году поступала вместе с убитой в вуз", - отмечает издание.

Напомним, Манишина задержали в мае 2023 года по подозрению в убийстве Людмилы Обидиной, которое случилось 16 сентября 1989 года в селе Зеленая Дубрава. После этого Манишин сознался еще в 10 убийствах. В мае 2024 года дело передали в Калманский районный суд. В июне суд рассмотрел убийство Людмилы Обидиной, а в июле он исследовал доказательства по убийствам 21-летней жительницы Тывы Чодураа Ооржак и 27-летней Светланы Филипченко. В августе на заседании исследовали доказательства по убийству 25-летней Натальи Бердышевой.

Манишин может избежать пожизненного срока. Однако родителей убитых девушек устроит только пожизненный приговор, рассказал amic.ru отец последней жертвы, 17-летней Ксении Киргизовой.

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