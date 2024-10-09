Ключевой свидетель дал показания по делу об убийстве девочки под Новосибирском

Соседка школьницы, за убийство которой судят бывших полицейских, решилась раскрыть подробности

09 октября 2024, 13:26, ИА Амител

Пропавшая девочка / Фото: отдел полиции "Усть-Таркский"

Новосибирский областной суд начал рассматривать уголовное дело об убийстве 14-летней давности. Весной 2010 года в селе Яркуль Усть-Таркского района пропала возвращавшаяся из клуба школьница. По версии следствия, двое экс-милиционеров сбили ее, вывезли из села и убили, пишет "КП-Новосибирск".

Наташа Матюхина пропала в марте 2010 года. В апреле 2023-го расследование неожиданно возобновили. Как выяснилось позже, появились новые улики. В июле задержали троих полицейских – двух бывших и одного действующего, после к ним добавился еще один действующий, который знал о расправе над Натальей. Кроме того, двоих из правоохранителей подозревают еще и в убийстве 26-летнего парня в 2013 году. По одной из версий, он мог знать об убийстве Натальи. При этом молодого человека, возможно, перед смертью пытали. Ранее на суде назвали село, где сотрудники МВД могли спрятать труп девочки.За убийство школьницы судят двух бывших сотрудников Усть-Таркского отдела МВД. Из правоохранительных органов Евгений Бартоломей и Максим Кудрявцев уволились после исчезновения девочки. Один из обвиняемых на момент ареста работал водителем скорой, второй – машинистом экскаватора.

"2 марта 2010 года около 23 часов Кудрявцев и Бартоломей, будучи сотрудниками милиции, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, после наезда на пешехода Матюхину вышли из салона автомобиля ГАЗ-3110 на проезжую часть улицы Центральной. Осознавая, что Матюхина осталась жива и сможет впоследствии изобличить Кудрявцева в совершении на нее наезда, желая сокрыть совершенное в отношении нее преступление и избежать ответственности за содеянное, у них возник совместный преступный умысел, направленный на похищение несовершеннолетней и ее убийство", – зачитала материалы дела начальник отдела государственных обвинителей областной прокуратуры Ольга Либрихт.

Показания на бывших милиционеров в 2023 году дала жительница Яркуля, соседка девочки. На момент трагедии вместе с пьяными правоохранителями она каталась по селу на служебной "Волге". Пассажирка рассказала, что сбил девочку Максим Кудрявцев. А оперативник уголовного розыска Евгений Бартоломей помог погрузить ее в багажник. Попутчица же вышла из машины и отправилась домой. Опасаясь мести, она решила хранить молчание.

Скрыть содеянное Бартоломею и Кудрявцеву помогли высокопоставленные коллеги – глава участковых Александр Кунц и начальник местного уголовного розыска Алексей Бороздин. Теперь их судят за халатность, превышение полномочий и убийство в 2013 году другого жителя Усть-Тарки – Владимира Поторокина.

Адвокаты подсудимых выдвинули версию, что к убийству Матюхиной причастен парень, к которому она испытывала симпатию. Константина Старкова задержали и вынудили признаться в причинении школьнице смерти по неосторожности. После этого дать показания решилась ключевая свидетельница из машины. В 2010 году она сожительствовала с родственником Константина. Благодаря ее показаниям арестовали экс-милиционеров. Оба фигуранта отрицают вину.

Мать погибшей рассказала, что обнаружила пропажу дочери утром. Подумала, что девочка осталась ночевать у подруги, но там ее не оказалось. Несколько дней восьмиклассницу искали своими силами.

По роковому стечению обстоятельств девочка исчезла в день рождения своего отца. Мужчина заявил: сельчане сразу начали судачить, что Наташу сбили "менты на белой "Волге".

На ближайшем судебном заседании допросят ключевого свидетеля – женщину из автомобиля. Только переехав из родного Яркуля в Ростовскую область, она решилась дать показания.