В Новосибирске третьеклассника обвинили в увольнении учительницы
Мальчик душит и пинает в живот девочек, кусает педагогов и вырывает им волосы
24 января 2024, 17:48, ИА Амител
В Новосибирской области школу терроризирует третьеклассник, который, со слов родителей других детей, обзывает и избивает одноклассников, душил мальчика, рвал учебники, одному педагогу вырвал клок волос, а второго – укусил, пишет "КП-Новосибирск".
Накануне родители детей объявили бойкот и отказались от школы. После этого руководство собрало экстренное собрание и заявило, что ученики будут в безопасности: в классе установили камеру видеонаблюдения, а на уроки вместе с дебоширом ходили его родители. Однако продлилось это недолго.
"Он на прошлой неделе кричал на весь класс матом, оскорблял учеников. Дети не выдержали и заперли его в туалете. После этого его мама написала директору заявление на детей. Потом этот мальчик дрался с одноклассником, а девочка начала снимать его на телефон, и он кинулся ее душить. Другую одноклассницу пинал в живот", – рассказала мама одного из школьников.
После этой ситуации из школы решила уйти учительница, которая не выдержала выходок ученика. Теперь у детей тоже нет желания ходить на уроки и продолжать учиться.
По словам родителей, в полиции не хотят разбираться с дебоширом, потому что ему нет 14 лет. В других органах, куда они обращались, также игнорируют.
Родители решили поехать в департамент образования и требовать помощи в решении проблемы.
18:19:20 24-01-2024
писец толпа взрослых не могут усмирить одного суразенка
20:21:03 24-01-2024
Гость (18:19:20 24-01-2024) писец толпа взрослых не могут усмирить одного суразенка... Вам же говорят, у него жемамка!
19:00:06 24-01-2024
Раньше было проще. Приходил родитель одного из самых обиженных таким быдлом детей, и вставлял дюлячек. Даже до самого тупого доходило, что в следующий раз будет хуже. Сейчас же мало кто рискнёт, т.к. родитель быдла вместо стыда, раскаяния и извинений, сам всех обвинит, и напишет жалобы в прокуратуры, полиции и комитеты. И быдлу ничего не будет, а вот взрослому, кто его обидит проблем не избежать
19:38:47 24-01-2024
избить гаденыша чтобы знал свое место
20:23:10 24-01-2024
Джуниор (19:38:47 24-01-2024) избить гаденыша чтобы знал свое место... темную бы ему! современные дети только не знают, что это...
19:43:12 24-01-2024
Маму в туалете заперть. Навсегда.
20:06:26 24-01-2024
"Родители" настолько круты, что никакой управы школа на это недоразумение не могжет найти? Даже представить не могу, как бы эта ситуэйшн выглядела в советской школе - родители с этим ... на уроках вынуждены сидеть, охранять класс от выходок собственного дебиленыша. Думаю, в то время он бы даже из школы не успел выйти, папаша бы мозги на место поставил сразу, а сейчас начнется - психологи, то, сё, трогать нельзя, психика неустойчивая....По итогу эти родители лет через пять поимеют уголовника, и дай Бог, чтобы не убил никого. Надо возрождать колони для несовершеннолетних и спецшколы для таких "индивидуумов", а школам давать больше прав в таких ситуациях.
20:12:10 24-01-2024
Это импотенция взрослых людей. Всегда можно решить вопрос.
20:20:52 24-01-2024
Мощный элемент растет )
23:51:51 24-01-2024
Гость (20:20:52 24-01-2024) Мощный элемент растет )... уголовный
09:23:26 25-01-2024
Гость (20:20:52 24-01-2024) Мощный элемент растет )... Блогером будет....
23:44:27 24-01-2024
В советское время таких в школы для дебильных отправляли.
08:16:59 25-01-2024
Гость (23:44:27 24-01-2024) В советское время таких в школы для дебильных отправляли. ... Так сейчас тогда большую часть школ надо перепрофилировать в эти школы для отсталых и дебильных.