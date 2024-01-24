В Новосибирске третьеклассника обвинили в увольнении учительницы

Мальчик душит и пинает в живот девочек, кусает педагогов и вырывает им волосы

24 января 2024, 17:48, ИА Амител

Кабинет в школе / Фото: unsplash.com

В Новосибирской области школу терроризирует третьеклассник, который, со слов родителей других детей, обзывает и избивает одноклассников, душил мальчика, рвал учебники, одному педагогу вырвал клок волос, а второго – укусил, пишет "КП-Новосибирск".

Накануне родители детей объявили бойкот и отказались от школы. После этого руководство собрало экстренное собрание и заявило, что ученики будут в безопасности: в классе установили камеру видеонаблюдения, а на уроки вместе с дебоширом ходили его родители. Однако продлилось это недолго.

"Он на прошлой неделе кричал на весь класс матом, оскорблял учеников. Дети не выдержали и заперли его в туалете. После этого его мама написала директору заявление на детей. Потом этот мальчик дрался с одноклассником, а девочка начала снимать его на телефон, и он кинулся ее душить. Другую одноклассницу пинал в живот", – рассказала мама одного из школьников.

После этой ситуации из школы решила уйти учительница, которая не выдержала выходок ученика. Теперь у детей тоже нет желания ходить на уроки и продолжать учиться.

По словам родителей, в полиции не хотят разбираться с дебоширом, потому что ему нет 14 лет. В других органах, куда они обращались, также игнорируют.

Родители решили поехать в департамент образования и требовать помощи в решении проблемы.