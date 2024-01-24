НОВОСТИОбщество

В Новосибирске третьеклассника обвинили в увольнении учительницы

Мальчик душит и пинает в живот девочек, кусает педагогов и вырывает им волосы

24 января 2024, 17:48, ИА Амител

Кабинет в школе / Фото: unsplash.com
Кабинет в школе / Фото: unsplash.com

В Новосибирской области школу терроризирует третьеклассник, который, со слов родителей других детей, обзывает и избивает одноклассников, душил мальчика, рвал учебники, одному педагогу вырвал клок волос, а второго – укусил, пишет "КП-Новосибирск".

Накануне родители детей объявили бойкот и отказались от школы. После этого руководство собрало экстренное собрание и заявило, что ученики будут в безопасности: в классе установили камеру видеонаблюдения, а на уроки вместе с дебоширом ходили его родители. Однако продлилось это недолго.

"Он на прошлой неделе кричал на весь класс матом, оскорблял учеников. Дети не выдержали и заперли его в туалете. После этого его мама написала директору заявление на детей. Потом этот мальчик дрался с одноклассником, а девочка начала снимать его на телефон, и он кинулся ее душить. Другую одноклассницу пинал в живот", – рассказала мама одного из школьников.

После этой ситуации из школы решила уйти учительница, которая не выдержала выходок ученика. Теперь у детей тоже нет желания ходить на уроки и продолжать учиться.

По словам родителей, в полиции не хотят разбираться с дебоширом, потому что ему нет 14 лет. В других органах, куда они обращались, также игнорируют.

Родители решили поехать в департамент образования и требовать помощи в решении проблемы.

Фото: кадр из фильма

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НОВОСТИОбщество
дети жалобы и просьбы школы

Комментарии 13

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Гость

18:19:20 24-01-2024

писец толпа взрослых не могут усмирить одного суразенка

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Гость

20:21:03 24-01-2024

Гость (18:19:20 24-01-2024) писец толпа взрослых не могут усмирить одного суразенка... Вам же говорят, у него жемамка!

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Гость

19:00:06 24-01-2024

Раньше было проще. Приходил родитель одного из самых обиженных таким быдлом детей, и вставлял дюлячек. Даже до самого тупого доходило, что в следующий раз будет хуже. Сейчас же мало кто рискнёт, т.к. родитель быдла вместо стыда, раскаяния и извинений, сам всех обвинит, и напишет жалобы в прокуратуры, полиции и комитеты. И быдлу ничего не будет, а вот взрослому, кто его обидит проблем не избежать

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Джуниор

19:38:47 24-01-2024

избить гаденыша чтобы знал свое место

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Гость

20:23:10 24-01-2024

Джуниор (19:38:47 24-01-2024) избить гаденыша чтобы знал свое место... темную бы ему! современные дети только не знают, что это...

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Гость

19:43:12 24-01-2024

Маму в туалете заперть. Навсегда.

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Гость

20:06:26 24-01-2024

"Родители" настолько круты, что никакой управы школа на это недоразумение не могжет найти? Даже представить не могу, как бы эта ситуэйшн выглядела в советской школе - родители с этим ... на уроках вынуждены сидеть, охранять класс от выходок собственного дебиленыша. Думаю, в то время он бы даже из школы не успел выйти, папаша бы мозги на место поставил сразу, а сейчас начнется - психологи, то, сё, трогать нельзя, психика неустойчивая....По итогу эти родители лет через пять поимеют уголовника, и дай Бог, чтобы не убил никого. Надо возрождать колони для несовершеннолетних и спецшколы для таких "индивидуумов", а школам давать больше прав в таких ситуациях.

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Гость

20:12:10 24-01-2024

Это импотенция взрослых людей. Всегда можно решить вопрос.

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Гость

20:20:52 24-01-2024

Мощный элемент растет )

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гость

23:51:51 24-01-2024

Гость (20:20:52 24-01-2024) Мощный элемент растет )... уголовный

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Гость

09:23:26 25-01-2024

Гость (20:20:52 24-01-2024) Мощный элемент растет )... Блогером будет....

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Гость

23:44:27 24-01-2024

В советское время таких в школы для дебильных отправляли.

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Гость

08:16:59 25-01-2024

Гость (23:44:27 24-01-2024) В советское время таких в школы для дебильных отправляли. ... Так сейчас тогда большую часть школ надо перепрофилировать в эти школы для отсталых и дебильных.

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