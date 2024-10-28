Была пьяна. Подробности ДТП в Барнауле, где девушка сбила двух парней

После наезда на пешеходов автомобиль опрокинулся и столкнулся с двумя другими машинами

28 октября 2024, 11:26, ИА Амител

ДТП на проспекте Ленина / Фото: "Инцидент Барнаул"

Девушка, которая вечером 27 октября в центре Барнаула сбила пешеходов и врезалась в автомобили, находилась за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

В районе дома № 35 по проспекту Ленина 25-летняя девушка за рулем Toyota Chaser сбила двух молодых людей, шедших по тротуару.

"18-летнего и 17-летнего пешеходов с травмами госпитализировали в городскую больницу № 1", – рассказали в ведомстве.

После наезда на пешеходов автомобиль опрокинулся и столкнулся с двумя другими машинами.

По факту произошедшего правоохранительные органы проводят проверку.