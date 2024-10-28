Была пьяна. Подробности ДТП в Барнауле, где девушка сбила двух парней
После наезда на пешеходов автомобиль опрокинулся и столкнулся с двумя другими машинами
28 октября 2024, 11:26, ИА Амител
Девушка, которая вечером 27 октября в центре Барнаула сбила пешеходов и врезалась в автомобили, находилась за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
В районе дома № 35 по проспекту Ленина 25-летняя девушка за рулем Toyota Chaser сбила двух молодых людей, шедших по тротуару.
"18-летнего и 17-летнего пешеходов с травмами госпитализировали в городскую больницу № 1", – рассказали в ведомстве.
После наезда на пешеходов автомобиль опрокинулся и столкнулся с двумя другими машинами.
По факту произошедшего правоохранительные органы проводят проверку.
11:41:06 28-10-2024
25 лет . Водительскому удостоверению без году неделя, а она уже себя ассом возомнила , пьяной по ночам гоняет на бешенной скорости!!!!!!!!!!!!!
11:54:57 28-10-2024
Гость (11:41:06 28-10-2024) 25 лет . Водительскому удостоверению без году неделя, а она ... А что, водителям со стажем так можно себя вести?
12:06:18 28-10-2024
Гость (11:41:06 28-10-2024) 25 лет . Водительскому удостоверению без году неделя, а она ... По вашему ассу можно гонять пьяному на бешеной скорости. Был один такой, сидит.
12:12:33 28-10-2024
Гость (11:41:06 28-10-2024) 25 лет . Водительскому удостоверению без году неделя, а она ... К полтиннику откинется.
12:49:06 28-10-2024
Musik (12:12:33 28-10-2024) К полтиннику откинется. ... Какой к полтиннику?! Года 3 поселения и всё!!!!
12:14:54 28-10-2024
могла и 19 лет получить, а это уже 6 лет стажа.
12:26:03 28-10-2024
Была пьяна --- во тварь