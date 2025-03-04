В Новосибирске учительница заперла школьника-инвалида в классе

Ребенок хотел в туалет и чуть не выпрыгнул из окна второго этажа

04 марта 2025, 20:00, ИА Амител

Фото: Feliphe Schiarolli / unsplash.com

В одной из школ Заельцовского района Новосибирска учительница закрыла 11-летнего ребенка-инвалида одного в классе. Как сообщает "КП-Новосибирск", мальчик с детства является инвалидом – при рождении он получил травму головы. Сейчас четвероклассник находится на индивидуальном обучении, но посещает некоторые занятия вместе с одноклассниками, чтобы социализироваться.

Со школьником уже происходил неприятный случай – во время перемены его толкнула уборщица, в результате чего он попал в больницу с подозрением на перелом ребер. После трехнедельного больничного мальчик вернулся в школу, где для его безопасности директор поручил учителям сопровождать его во время передвижения по зданию. Однако классный руководитель, как утверждает мать ребенка, отнеслась к этому пренебрежительно.

"Классный руководитель высмеяла его при всем классе, что ему нянька теперь нужна. На следующий день приставила к нему одноклассницу, чтобы она с ним везде ходила", – рассказала мама школьника.

Позже учительница, чтобы не присматривать за мальчиком, просто заперла его одного в кабинете. Ребенок позвонил матери в панике, боясь, что не сможет выйти в туалет. Он даже подумывал спрыгнуть со второго этажа.

"Сын позвонил мне в панике. Он хотел в туалет и переживал, что если в штаны сходит, то над ним будут еще больше смеяться. Даже чуть не спрыгнул с окна, говорит: "Мама, тут второй этаж, мол, снег же, ничего не будет", – поделилась женщина.

После того как мать в панике позвонила директору, класс открыли. Ребенку уже было плохо – у него поднялось давление. Женщина забрала сына домой. В кабинете директора она встретилась с учительницей.