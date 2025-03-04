В Новосибирске учительница заперла школьника-инвалида в классе
Ребенок хотел в туалет и чуть не выпрыгнул из окна второго этажа
04 марта 2025, 20:00, ИА Амител
В одной из школ Заельцовского района Новосибирска учительница закрыла 11-летнего ребенка-инвалида одного в классе. Как сообщает "КП-Новосибирск", мальчик с детства является инвалидом – при рождении он получил травму головы. Сейчас четвероклассник находится на индивидуальном обучении, но посещает некоторые занятия вместе с одноклассниками, чтобы социализироваться.
Со школьником уже происходил неприятный случай – во время перемены его толкнула уборщица, в результате чего он попал в больницу с подозрением на перелом ребер. После трехнедельного больничного мальчик вернулся в школу, где для его безопасности директор поручил учителям сопровождать его во время передвижения по зданию. Однако классный руководитель, как утверждает мать ребенка, отнеслась к этому пренебрежительно.
"Классный руководитель высмеяла его при всем классе, что ему нянька теперь нужна. На следующий день приставила к нему одноклассницу, чтобы она с ним везде ходила", – рассказала мама школьника.
Позже учительница, чтобы не присматривать за мальчиком, просто заперла его одного в кабинете. Ребенок позвонил матери в панике, боясь, что не сможет выйти в туалет. Он даже подумывал спрыгнуть со второго этажа.
"Сын позвонил мне в панике. Он хотел в туалет и переживал, что если в штаны сходит, то над ним будут еще больше смеяться. Даже чуть не спрыгнул с окна, говорит: "Мама, тут второй этаж, мол, снег же, ничего не будет", – поделилась женщина.
После того как мать в панике позвонила директору, класс открыли. Ребенку уже было плохо – у него поднялось давление. Женщина забрала сына домой. В кабинете директора она встретилась с учительницей.
"Она сидела и не могла объяснить свой поступок. Отводила глаза в сторону. Директор написала служебную записку в департамент образования, и со мной оттуда уже связались. У сына снова стресс, он отказывается идти в школу", – рассказала мать мальчика.
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В контракте учителя нет обязанности по уходу и сопровождению инвалидов. Директор не просил огород вскопать, бельё постирать.
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Олег (21:06:24 04-03-2025) В контракте учителя нет обязанности по уходу и сопровождению...
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22:10:08 04-03-2025
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Гость (06:53:38 05-03-2025) Раньше были отдельные классы, школы ,да и сейчас есть для ос...
а мне интересна всегда позиция родителей. ну некомфортно такому ребенку в школе, с ним непросто, так зачем нагнетать обстановку? социализироваться можно и другими способами, пусть ходит в кружок по рисованию или лепке или куда угодно для этих целей. но зачем мешать школьному процессу, отвлекать учителей и тем более заставлять детей с ними нянчиться? не думаю, что девочка сама вызвалась это делать