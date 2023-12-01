В Новосибирске закрылось генконсульство Германии. Теперь только в Москве
Генконсульство работало в Новосибирске с 1994 года
01 декабря 2023, 14:46, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Генеральное консульство Германии в Новосибирске закрылось, сообщается на сайте представительства государства в России.
"Обращайтесь, пожалуйста, в посольство Германии в Москве", – говорится в сообщении.
Напомним, генконсульство работало в Новосибирске с 1994 года и обслуживало регионы Сибири и Дальнего Востока.
Как уточняет РИА Новости, в конце мая прекратили принимать заявления о выдаче виз отделы генконсульств Германии в Санкт-Петербурге, Калининграде, Екатеринбурге и Новосибирске, теперь обработкой документов занимаются только в Москве.
14:52:12 01-12-2023
Сколько граждан СССР немцы уничтожили ?
15:48:49 01-12-2023
Гость (14:52:12 01-12-2023) Сколько граждан СССР немцы уничтожили ?... Фашисты уничтожили. Причем на стороне фашистов воевали также Япония и Италия.
18:41:21 01-12-2023
Гость (15:48:49 01-12-2023) Фашисты уничтожили. Причем на стороне фашистов воевали также... Комментаторы, как всегда, странные. С чем конкретно не согласны-то? =))) Или историю нихрена не учили в школе?
16:07:19 01-12-2023
Гость (15:48:49 01-12-2023) Фашисты уничтожили. Причем на стороне фашистов воевали также... У меня дед ни про каких фашистов не говорил. А бил он на войне немцев или германцев, с его слов. И немцы которые воевали в ВОВ не все были фашистами, как и русские, ни все были коммунистам...
17:15:35 01-12-2023
Гость (16:07:19 01-12-2023) У меня дед ни про каких фашистов не говорил. А бил он на вой... А о чём тогда разговор? Вы же понимаете, что немцы (с которыми мы воевали во время ВОВ) и нынешние жители Германии - это не одно и то же.
18:52:00 01-12-2023
Гость (17:15:35 01-12-2023) А о чём тогда разговор? Вы же понимаете, что немцы (с которы... Это их потомки