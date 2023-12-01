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В Новосибирске закрылось генконсульство Германии. Теперь только в Москве

Генконсульство работало в Новосибирске с 1994 года

01 декабря 2023, 14:46, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Генеральное консульство Германии в Новосибирске закрылось, сообщается на сайте представительства государства в России.

"Обращайтесь, пожалуйста, в посольство Германии в Москве", – говорится в сообщении.

Напомним, генконсульство работало в Новосибирске с 1994 года и обслуживало регионы Сибири и Дальнего Востока.

Как уточняет РИА Новости, в конце мая прекратили принимать заявления о выдаче виз отделы генконсульств Германии в Санкт-Петербурге, Калининграде, Екатеринбурге и Новосибирске, теперь обработкой документов занимаются только в Москве.

Фото: unsplash.com

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НОВОСТИПолитика
Новосибирская область Германия

Комментарии 6

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Гость

14:52:12 01-12-2023

Сколько граждан СССР немцы уничтожили ?

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Гость

15:48:49 01-12-2023

Гость (14:52:12 01-12-2023) Сколько граждан СССР немцы уничтожили ?... Фашисты уничтожили. Причем на стороне фашистов воевали также Япония и Италия.

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Гость

18:41:21 01-12-2023

Гость (15:48:49 01-12-2023) Фашисты уничтожили. Причем на стороне фашистов воевали также... Комментаторы, как всегда, странные. С чем конкретно не согласны-то? =))) Или историю нихрена не учили в школе?

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Гость

16:07:19 01-12-2023

Гость (15:48:49 01-12-2023) Фашисты уничтожили. Причем на стороне фашистов воевали также... У меня дед ни про каких фашистов не говорил. А бил он на войне немцев или германцев, с его слов. И немцы которые воевали в ВОВ не все были фашистами, как и русские, ни все были коммунистам...

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Гость

17:15:35 01-12-2023

Гость (16:07:19 01-12-2023) У меня дед ни про каких фашистов не говорил. А бил он на вой... А о чём тогда разговор? Вы же понимаете, что немцы (с которыми мы воевали во время ВОВ) и нынешние жители Германии - это не одно и то же.

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Гость

18:52:00 01-12-2023

Гость (17:15:35 01-12-2023) А о чём тогда разговор? Вы же понимаете, что немцы (с которы... Это их потомки

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