В Новосибирске закрылось генконсульство Германии. Теперь только в Москве

Генконсульство работало в Новосибирске с 1994 года

01 декабря 2023, 14:46, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Генеральное консульство Германии в Новосибирске закрылось, сообщается на сайте представительства государства в России.

"Обращайтесь, пожалуйста, в посольство Германии в Москве", – говорится в сообщении.

Напомним, генконсульство работало в Новосибирске с 1994 года и обслуживало регионы Сибири и Дальнего Востока.

Как уточняет РИА Новости, в конце мая прекратили принимать заявления о выдаче виз отделы генконсульств Германии в Санкт-Петербурге, Калининграде, Екатеринбурге и Новосибирске, теперь обработкой документов занимаются только в Москве.