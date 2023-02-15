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В Новосибирске женщина заставила сына на камеру извиниться перед мусульманами

Школьник нашёл в интернете оскорбительный стих и зачитал его, снимая на видео

15 февраля 2023, 14:20, ИА Амител

Кадр из видео / Mash Siberia
Кадр из видео / Mash Siberia

В Новосибирске женщина на камеру избила сына и заставила его извиняться. Всё из-за оскорбительного стиха.

Как сообщает Mash Siberia, школьник нашёл в интернете оскорбительный стих о мусульманах и прочитал его. Это сняли на видео.

Мать мальчика надавала ему пощёчин и заставила извиняться на коленях.

Объяснить свой поступок женщина пока не может. Говорит, что идёт следствие.

Комментарии 12

  • ну положим если отшлепала, то правильно ... нечего в многонациональной стране рознь сеять. Вот у вас соседи русские, вы готовы за конкретного русского соседа голову (руку, пальчик) на отруб дать. (Да, сам-то я русский на 100% и люблю балалайку (профессиональную))
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Лучше она отшлепает, чем кто-то ему секир-башка сделает.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Ага, отшлепает... Тетка на камеру избила СВОЕГО сына! Ее нехило запугали перед этим, видимо. Вот и все.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Ну да, мать адекватная, может правда жизнь пацану спасла. Или, как минимум, от тюрьмы. Мало ли что там в стихах могли увидеть, а межнациональная или межконфессиональная рознь Россию может порвать
    15 февраля, Гость   Ответить
  • А вот в Челябинске местная молодежь собралась в кучу и дала по шее мигрантам которые отбирали телефоны и деньги, избивали местных... короче устанавливали свои "порядки"... А полиция прессует только местных! К чему бы это!? Не иначе как к ре....
    15 февраля, Гость   Ответить
  • А сколько русофобских не только оскорблений в адрес Русских, но и нападений на них при попустительстве власти или репрессий в отношении русских.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • поддерживаю женщину. правда нужно было за кадром доходчиво объяснить, что мы живем в большой многонациональной семье и его поступок низок и не достоин человека, а уж потом пусть отпрыск извиняется.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Что хотят то и вытворяют эти чужеродные полукриминальные диаспоры иноверцев.Каждый гражданин имеет право на высказывание своего мнения и свободу слова. Мало что кому то покажется. Их дело обратится в полицию а не устраивать полукриминальные разборки по понятиям.
    16 февраля, Гость   Ответить
  • У нас что кто то отменил свободу слова и высказывание своего мнения. Что то не слышал что гарант их не гарантирует.
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Свобода слова ограничивается только законом РФ. У парня возможно было на грани нарушения закона, мать вовремя пресекла. Он понял, что в РФ много национальностей и конфессий и будет теперь жить со всеми гражданами РФ дружно
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Практически все понимают, что парень это делал не потому, что очень умный, а скорее потому, что наоборот
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, вы его стих слышали? Если я вас таким матом накрою вы по другому запишите. Не воспитание негодяй. А вы пытайтесь ещё где-то наводить порядок. Порядок начните с себя!
    17 февраля, Гость   Ответить
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