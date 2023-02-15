В Новосибирске женщина заставила сына на камеру извиниться перед мусульманами

Школьник нашёл в интернете оскорбительный стих и зачитал его, снимая на видео

15 февраля 2023, 14:20, ИА Амител

Кадр из видео / Mash Siberia

В Новосибирске женщина на камеру избила сына и заставила его извиняться. Всё из-за оскорбительного стиха.

Как сообщает Mash Siberia, школьник нашёл в интернете оскорбительный стих о мусульманах и прочитал его. Это сняли на видео.

Мать мальчика надавала ему пощёчин и заставила извиняться на коленях.

Объяснить свой поступок женщина пока не может. Говорит, что идёт следствие.