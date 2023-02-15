В Новосибирске женщина заставила сына на камеру извиниться перед мусульманами
Школьник нашёл в интернете оскорбительный стих и зачитал его, снимая на видео
15 февраля 2023, 14:20, ИА Амител
Кадр из видео / Mash Siberia
В Новосибирске женщина на камеру избила сына и заставила его извиняться. Всё из-за оскорбительного стиха.
Как сообщает Mash Siberia, школьник нашёл в интернете оскорбительный стих о мусульманах и прочитал его. Это сняли на видео.
Мать мальчика надавала ему пощёчин и заставила извиняться на коленях.
Объяснить свой поступок женщина пока не может. Говорит, что идёт следствие.
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