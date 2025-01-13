В новосибирской квартире из-за гирлянды выгорела комната художницы

Огонь не успел добраться до остальных помещений, но уничтожил всю работу женщины

13 января 2025, 16:43, ИА Амител

Фото: Cullan Smith / unsplash.com

В новосибирской квартире из-за вспыхнувшей гирлянды выгорела комната художницы. Как сообщает "КП-Новосибирск", инцидент случился вечером 9 января на третьем этаже дома на улице Дуси Ковальчук.

Дома в момент пожара никого не было – очевидцы увидели, как из окна валит дым и вырываются языки пламени. Выяснилось, что огонь почти не тронул предметы быта, однако сгорело много ценных материалов и оборудования. В квартире работала художница, и огонь уничтожил ее комнату-мастерскую: картины, книги, дерево, лакокрасочные материалы, новый компьютер, проекторы и камеры.

"Очаг был в комнате рядом с мастерской, остальное все в копоти, но обычные вещи, такие как куртки, штаны, остались в гардеробной – до нее огонь добраться не успел. Техника на кухне тоже не тронута. А вот вся работа супруги сгорела", – рассказал владелец квартиры Владислав.

Сейчас погорельцы переехали к знакомым и разбирают завалы в сгоревшей квартире, отмывая вещи от копоти. Дознаватели МЧС выяснили, что причиной пожара стала неисправная проводка, а в доме висела 100-метровая гирлянда, которая работала почти круглый год.