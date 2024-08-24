В Новосибирской области 10 человек пострадали в ДТП с автобусом

Авария случилась в Черепановском районе

24 августа 2024, 18:30, ИА Амител

ДТП в Черепановском районе / Фото: МВД Новосибирской области

Десять человек пострадали в ДТП с автобусом ПАЗ в Черепановском районе Новосибирской области, сообщили в МВД региона.

Авария случилась 24 августа в 12:30. Водитель 1971 года рождения следовал по маршруту Сузун – Черепаново и по пути угодил в кювет.

"На момент ДТП в салоне автобуса находилось 10 пассажиров, которые доставлены в медицинское учреждение. В настоящее время количество пострадавших уточняется", – рассказали в полиции.

Получил ли травмы шофер, неизвестно.