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В Новосибирской области косули съели молодые сосны на два миллиона рублей

По закону питомник нельзя огородить забором

24 марта 2025, 21:50, ИА Амител

Фото предоставлено "КП-Новосибирск" Тогучинским лесхозом
Фото предоставлено "КП-Новосибирск" Тогучинским лесхозом

В питомнике Тогучинского лесхоза косули съели 450 тысяч молодых сосен, причинив ущерб примерно на два миллиона рублей, пишет "КП-Новосибирск".

"Наши работники обычно в марте разгребают снег в питомнике с молодыми деревьями, чтобы не образовывалась плесень. Приезжают, а там вместо трехлетних сосен – обглоданные стволы. Такое у нас случилось в первый раз как минимум за полвека, а может, и за всю историю", – рассказала Галина Захаренко, инженер по лесопользованию.

При этом в питомнике специально устанавливали кормушки для косуль, но животные предпочли более дорогие "деликатесы".

По закону питомник нельзя огораживать забором, а малоснежная зима сделала саженцы особенно доступными для диких животных.

"Раньше если пара-тройка заберется, вред был минимальным. Но этой зимой косули очень сильно расплодились, потому и убытки такие. Еще и зимой мало снега выпало, деревья сугробами не укрыло", – пояснила Галина Захаренко.

В регионе проводится проверка – уточняется точный ущерб. Его можно будет покрыть за счет Федерального агентства лесного хозяйства.

Новосибирская область животные

Комментарии 20

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Гость

00:17:49 25-03-2025

Косуль поймать и привлечь к ответственности!

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Гость

05:59:24 25-03-2025

Всё правильно, сначала надо думать о деньгах, а потом обо всём остальном.

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гость

06:38:29 25-03-2025

Ну ну.
Браво. Зато лицензию на косулю - не достать и не купить.

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Гость

15:10:29 25-03-2025

гость (06:38:29 25-03-2025) Ну ну.Браво. Зато лицензию на косулю - не достать и не к... на косулю??? с ружьем??? не надо трогать это грациозное благородное животное.
ты если адреналина желаешь на медведя попробуй. С вилами или вообще с голыми руками. Проверь себя

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гость

06:42:02 25-03-2025

Эти 2 млн. руб предъявить "суперспециалистам" кто ответственен за выдачу и нормирование лицензий.

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Гость

06:54:22 25-03-2025

гость (06:42:02 25-03-2025) Эти 2 млн. руб предъявить "суперспециалистам" кто ответстве... И тем, кто запретил забор.

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Гость

07:40:20 25-03-2025

Если закон не работает, его нужно менять

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Гость

08:27:18 25-03-2025

Гость (07:40:20 25-03-2025) Если закон не работает, его нужно менять... Законы сочиняют так называемые "Слуги народ", а слуги всегда были прохвосты.

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Гость

08:16:58 25-03-2025

Еще и зимой мало снега выпало, деревья сугробами не укрыло/// снегом все завалено было, о чем говорят?

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гость

09:22:47 25-03-2025

а может и сосен то никаких не было?

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Серый

09:37:47 25-03-2025

А дороги бобры раскопали сказочники

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Гость

15:08:18 25-03-2025

Серый (09:37:47 25-03-2025) А дороги бобры раскопали сказочники... бобры с косулями. Да это батенька бунт форменный! Устроили понимаешь боброМахновщину в новосибирском лесу

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Гость

09:41:54 25-03-2025

Весь питомник огораживать нельзя, но вот этот конкретный участок с саженцами, можно же было сеткой огородить.

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Андрей

14:47:42 25-03-2025

А были ли сосны?)

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Гость

14:50:10 25-03-2025

Гость (08:16:58 25-03-2025) Еще и зимой мало снега выпало, деревья сугробами не укрыло//... Снега действительно было мало!

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холмс

14:54:10 25-03-2025

видно что косули здесь ни при чем
было бы потоптано нагажено животными и обглодано неравномерно а тут ровно - это саженцы бракованные или борльные были либо это вообще изначально обман

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Гость

15:03:59 25-03-2025

ну ладно ладно про мало снега петь - разворовали два ляма

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Гость

15:14:07 25-03-2025

Сдается мне, эти два миллиона съел кто-то другой, и отнюдь не в виде сосен...

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Охотник

16:55:17 25-03-2025

Гость (15:10:29 25-03-2025) на косулю??? с ружьем??? не надо трогать это грациозное благ... Не с ружьём а с винтовой! Оч вкусное и полезное мясо... с добавление свинины котлеты превосходят все ожидания!

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Владислав

16:38:48 26-03-2025

Тут явно из косуль сделали Козлов отпущения. Я вижу, что либо полили сами работники с осени какой-то гадостью сеянцы сосны и все их погубили. Я лично встречался с таким на даче
бывшего научного консультанта Бердского лесхоза. Другой вариант это сами работники украли сеянцев на 2 миллиона с осени, натыкали голыхх веток в их замен и пытаются отжать, украсть деньги у государства, сваливая всё на невинных косуль. На фото столько сеянцев, что можно накормить всех косуль России. 😊

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