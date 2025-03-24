В Новосибирской области косули съели молодые сосны на два миллиона рублей
По закону питомник нельзя огородить забором
24 марта 2025, 21:50, ИА Амител
В питомнике Тогучинского лесхоза косули съели 450 тысяч молодых сосен, причинив ущерб примерно на два миллиона рублей, пишет "КП-Новосибирск".
"Наши работники обычно в марте разгребают снег в питомнике с молодыми деревьями, чтобы не образовывалась плесень. Приезжают, а там вместо трехлетних сосен – обглоданные стволы. Такое у нас случилось в первый раз как минимум за полвека, а может, и за всю историю", – рассказала Галина Захаренко, инженер по лесопользованию.
При этом в питомнике специально устанавливали кормушки для косуль, но животные предпочли более дорогие "деликатесы".
По закону питомник нельзя огораживать забором, а малоснежная зима сделала саженцы особенно доступными для диких животных.
"Раньше если пара-тройка заберется, вред был минимальным. Но этой зимой косули очень сильно расплодились, потому и убытки такие. Еще и зимой мало снега выпало, деревья сугробами не укрыло", – пояснила Галина Захаренко.
В регионе проводится проверка – уточняется точный ущерб. Его можно будет покрыть за счет Федерального агентства лесного хозяйства.
00:17:49 25-03-2025
Косуль поймать и привлечь к ответственности!
05:59:24 25-03-2025
Всё правильно, сначала надо думать о деньгах, а потом обо всём остальном.
06:38:29 25-03-2025
Ну ну.
Браво. Зато лицензию на косулю - не достать и не купить.
15:10:29 25-03-2025
гость (06:38:29 25-03-2025) Ну ну.Браво. Зато лицензию на косулю - не достать и не к... на косулю??? с ружьем??? не надо трогать это грациозное благородное животное.
ты если адреналина желаешь на медведя попробуй. С вилами или вообще с голыми руками. Проверь себя
06:42:02 25-03-2025
Эти 2 млн. руб предъявить "суперспециалистам" кто ответственен за выдачу и нормирование лицензий.
06:54:22 25-03-2025
гость (06:42:02 25-03-2025) Эти 2 млн. руб предъявить "суперспециалистам" кто ответстве... И тем, кто запретил забор.
07:40:20 25-03-2025
Если закон не работает, его нужно менять
08:27:18 25-03-2025
Гость (07:40:20 25-03-2025) Если закон не работает, его нужно менять... Законы сочиняют так называемые "Слуги народ", а слуги всегда были прохвосты.
08:16:58 25-03-2025
Еще и зимой мало снега выпало, деревья сугробами не укрыло/// снегом все завалено было, о чем говорят?
09:22:47 25-03-2025
а может и сосен то никаких не было?
09:37:47 25-03-2025
А дороги бобры раскопали сказочники
15:08:18 25-03-2025
Серый (09:37:47 25-03-2025) А дороги бобры раскопали сказочники... бобры с косулями. Да это батенька бунт форменный! Устроили понимаешь боброМахновщину в новосибирском лесу
09:41:54 25-03-2025
Весь питомник огораживать нельзя, но вот этот конкретный участок с саженцами, можно же было сеткой огородить.
14:47:42 25-03-2025
А были ли сосны?)
14:50:10 25-03-2025
Гость (08:16:58 25-03-2025) Еще и зимой мало снега выпало, деревья сугробами не укрыло//... Снега действительно было мало!
14:54:10 25-03-2025
видно что косули здесь ни при чем
было бы потоптано нагажено животными и обглодано неравномерно а тут ровно - это саженцы бракованные или борльные были либо это вообще изначально обман
15:03:59 25-03-2025
ну ладно ладно про мало снега петь - разворовали два ляма
15:14:07 25-03-2025
Сдается мне, эти два миллиона съел кто-то другой, и отнюдь не в виде сосен...
16:55:17 25-03-2025
Гость (15:10:29 25-03-2025) на косулю??? с ружьем??? не надо трогать это грациозное благ... Не с ружьём а с винтовой! Оч вкусное и полезное мясо... с добавление свинины котлеты превосходят все ожидания!
16:38:48 26-03-2025
Тут явно из косуль сделали Козлов отпущения. Я вижу, что либо полили сами работники с осени какой-то гадостью сеянцы сосны и все их погубили. Я лично встречался с таким на даче
бывшего научного консультанта Бердского лесхоза. Другой вариант это сами работники украли сеянцев на 2 миллиона с осени, натыкали голыхх веток в их замен и пытаются отжать, украсть деньги у государства, сваливая всё на невинных косуль. На фото столько сеянцев, что можно накормить всех косуль России. 😊