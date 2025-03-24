В Новосибирской области косули съели молодые сосны на два миллиона рублей

По закону питомник нельзя огородить забором

24 марта 2025, 21:50, ИА Амител

Фото предоставлено "КП-Новосибирск" Тогучинским лесхозом

В питомнике Тогучинского лесхоза косули съели 450 тысяч молодых сосен, причинив ущерб примерно на два миллиона рублей, пишет "КП-Новосибирск".

"Наши работники обычно в марте разгребают снег в питомнике с молодыми деревьями, чтобы не образовывалась плесень. Приезжают, а там вместо трехлетних сосен – обглоданные стволы. Такое у нас случилось в первый раз как минимум за полвека, а может, и за всю историю", – рассказала Галина Захаренко, инженер по лесопользованию.

При этом в питомнике специально устанавливали кормушки для косуль, но животные предпочли более дорогие "деликатесы".

По закону питомник нельзя огораживать забором, а малоснежная зима сделала саженцы особенно доступными для диких животных.

"Раньше если пара-тройка заберется, вред был минимальным. Но этой зимой косули очень сильно расплодились, потому и убытки такие. Еще и зимой мало снега выпало, деревья сугробами не укрыло", – пояснила Галина Захаренко.

В регионе проводится проверка – уточняется точный ущерб. Его можно будет покрыть за счет Федерального агентства лесного хозяйства.