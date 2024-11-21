В Новосибирской области ограничили продажу спиртного в жилых домах

Исключение сделали только для ресторанов и кафе

21 ноября 2024, 13:11, ИА Амител

Бутылки / Фото: Adam Wilson / unsplash.com

В Новосибирской области ограничили продажу в жилых домах и на прилегающих территориях с 22:00 до 09:00. Такой законопроект 21 ноября одобрили депутаты Заксобрания в заключительном чтении.

Как пишет ТАСС, розничная продажа спиртного ограничивается в объектах общепита, за исключением ресторанов и кафе, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях.

В октябре стало известно, что алтайские депутаты скоро примут еще один закон против заведений, где продают алкоголь. Под запрет попадут точки, вход в которые расположен с той же стороны, что и в подъезды.