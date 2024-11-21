В Новосибирской области ограничили продажу спиртного в жилых домах
Исключение сделали только для ресторанов и кафе
21 ноября 2024, 13:11, ИА Амител
Бутылки / Фото: Adam Wilson / unsplash.com
В Новосибирской области ограничили продажу в жилых домах и на прилегающих территориях с 22:00 до 09:00. Такой законопроект 21 ноября одобрили депутаты Заксобрания в заключительном чтении.
Как пишет ТАСС, розничная продажа спиртного ограничивается в объектах общепита, за исключением ресторанов и кафе, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях.
В октябре стало известно, что алтайские депутаты скоро примут еще один закон против заведений, где продают алкоголь. Под запрет попадут точки, вход в которые расположен с той же стороны, что и в подъезды.
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