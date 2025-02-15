В Новосибирской области полгода ищут массажиста, который сменил имя и фамилию

Родные считают, что мужчина мог стать жертвой плохой компании, секты или "черных" риелторов

15 февраля 2025, 19:35, ИА Амител

Егор до пропажи (фото слева) и после (фото справа) / Фото: "КП-Новосибирск"

В Новосибирской области полгода ищут 43-летнего Егора Агнецова из райцентра Болотное. Последний раз его видели 18 августа 2024-го.

Как пишет "КП-Новосибирск" со ссылкой на родственников пропавшего, ранее мужчина сменил имя и фамилию, продал квартиру в Новосибирске и переехал в Болотное. В столице НСО он работал массажистом.

Как рассказала сестра Егора, в 2021 году ее матери позвонили коммунальщики и сказали, что у мужчины долг за квартиру. Впоследствии выяснили, что он куда-то пропал, а квартиру продал: долги были на новых собственников, но по ошибке их записали на прежнего владельца.

"Где он, что с ним, почему продал квартиру, никто не знал. Новая хозяйка сказала, что он обмолвился, его потянуло к земле, хочет свой дом, огород. Мы даже не поверили сначала. У нас дача есть, и брат никогда не любил в земле ковыряться", – рассказала сибирячка.

В итоге женщина написала заявление в полицию, и правоохранители нашли мужчину. Оказалось, что он сменил паспорт и теперь его зовут Егор Агнецов, а жить он переехал в Болотное. Когда родные приехали навестить мужчину, то увидели "лачугу какую-то", но дома его тогда не застали.

"Через какое-то время мы снова приехали проверить адрес. И тут я впервые за долгое время увидела брата. Я его не узнала: сломана челюсть, почти нет зубов. Было видно, что он расстроен. Он как будто старик, весь изможденный", – поделилась женщина.

По ее словам, Егор работал в местном кафе и искал подработки. Свое поведение он не объяснил, да и в целом был молчалив. С тех пор его регулярно навещали, привозили одежду, еду и лекарства, но в августе 2024-го снова не застали дома. "Соседи сказали, что видели его последний раз 18 августа. И вот уже полгода мы не знаем, что с ним!" – говорит сестра пропавшего.

Родные Егора написали заявление в полицию и в январе 2025 года с его сестрой связались правоохранители. Ей сказали, что мужчина покупал билет в Краснодар, но уехал он туда или нет, неизвестно.

Родственники считают, что Егор мог попасть в странную компанию и стать ее жертвой либо жертвой секты или "черных" риелторов.

По информации "ЛизаАлерт", рост пропавшего 183 см. Он нормального телосложения, волосы русые, может быть побрит налысо, глаза карие. Во что был одет – неизвестно, носит очки. При наличии сведений о местонахождении Егора Агнецова просят сообщать по номерам 8-800-700-54-52 или 112.