Мальчик из села уехал в Барнаул и гулял по ТРЦ, пока его до ночи искали родные и волонтеры
Ребенка, потерявшегося в поселке Тальменка, нашли возле барнаульского ТРЦ "Европа"
05 февраля 2025, 09:30, ИА Амител
4 февраля в поселке Тальменка Алтайского края пропал 11-летний мальчик. Ребенок ушел в неизвестном направлении, его поиски продолжались до 5 февраля. Об этом сообщили в региональном отделении поискового отряда "ЛизаАлерт".
В комментариях к записи в сообществе Barnaul 22 рассказали подробности происшествия.
По словам подписчиков, в 09:00 ребенок вышел из школы и отправился на вокзал. Там он купил билет на электричку и в 10:17 уехал в Барнаул. Со слов источников, информацию подтвердили полиция, а также камеры видеонаблюдения Тальменки и Барнаула. Мобильного телефона при себе у мальчика не было.
В электричке школьника заметили жители Тальменки. Они рассказали, что ребенок сидел там один. После этого, как утверждают очевидцы, в барнаульском ТРЦ "Пионер" его увидела односельчанка. Также присутствие мальчика в торговом центре зафиксировали камеры видеонаблюдения.
Ребенка нашли в ночь с 4 на 5 февраля возле ТРЦ "Европа".
09:57:50 05-02-2025
Великий путешественник!
10:05:19 05-02-2025
Надо бы его воспитать
10:14:01 05-02-2025
В Тальменке надо ТРЦ построить. чтобы не ездил
10:16:44 05-02-2025
В начале 90-х я тоже как-то решил катануться. Пошёл на вокзал, купил билет до Черепанова, поехал, приехал. Всё для меня тогда было вдиковинку, типа названия станции "Красный боец". Думал тода, это как так Красный боец? Мент постсовецкий меня там поймал. Говорит ты кто пацан? Я ему, да. просто типа шарюсь тут. Долго он репу чесал, вопросы задавал, потом проводил меня до обратной электрички в Барнаул, посадил и отправил. Такая моя история. Колька Сагин я, 1992 год.
10:47:47 05-02-2025
В 9 утра вышел из школы- так можно?
Купил билет на электричку- в 11 лет можно?
Судя по его опыту и ориентированию в Барнауле- не в первый раз путешествует.
И кого здесь лупить ремнём ? Родителей,школу,кассира,мальца?
11:18:11 05-02-2025
Гость (10:47:47 05-02-2025) В 9 утра вышел из школы- так можно?Купил билет на электр... Прогулять школу - можно!
С 7 лет одному ездить в пригородных поездах - можно!
Лупить ремнем никого - нельзя!
Понять, обнять, простить, любить!
11:21:07 05-02-2025
Гость (10:47:47 05-02-2025)Судя по его опыту и ориентированию в Барнауле- не в первый раз путешествует.. Вообще не вижу никаких проблем с ориентированием. Загрузил 2гис и ходи/езди куда надо.
11:56:10 05-02-2025
Гость (11:21:07 05-02-2025) Вообще не вижу никаких проблем с ориентированием. Загрузил 2... Написано же, что он был без телефона
12:11:07 05-02-2025
Гость (11:21:07 05-02-2025) Вообще не вижу никаких проблем с ориентированием. Загрузил 2... Мобильного телефона при себе у мальчика не было.////Читать статью не пробовали?
11:26:47 05-02-2025
Гость (10:47:47 05-02-2025) В 9 утра вышел из школы- так можно?Купил билет на электр... А с какого возраста, по вашему мнению можно ездить на пригородной электричке? а на автобусе? а на маршрутке?
Вы никогда не прогуливали школу?
физическое насилие это не метод. Ну а про кассира это вообще верх глупости
12:55:30 05-02-2025
Гость (11:26:47 05-02-2025) А с какого возраста, по вашему мнению можно ездить на пригор... Ну ладно, захотел совершить путешествие, уехал утром, погулял по ТРЦ и должен был вернуться назад. Но почему-то не смог. Нашли его , как сообщается, "в ночь 4-5 февраля". То есть рано ему одному гулять. Не справился с самоволкой. Сейчас зима, между прочим. Мог замерзнуть ночью насмерть. Если погулял по Барнаулу и вернулся вечером домой и никто не узнал - тогда значит проявил самостоятельность. А так только глупость. Думаю, от возраста не зависит, 7 или 11 лет, дети взрослеют по-разному.
12:12:28 05-02-2025
Гость (10:47:47 05-02-2025) В 9 утра вышел из школы- так можно?Купил билет на электр... Билеты не в автомате продаются? При входе никто не проверяет.
12:46:49 05-02-2025
Мир зато повидал.
13:24:37 05-02-2025
Гость (12:46:49 05-02-2025) Мир зато повидал.... Тальменка-Барнаул-Европа.
13:28:25 05-02-2025
Гость (13:24:37 05-02-2025) Тальменка-Барнаул-Европа.... После его деревни то да.
13:04:00 05-02-2025
мальчика выпороть ремнем. Кассиршу уволить. А учителей лишить премии
13:09:35 05-02-2025
Если ребенок потерялся или ещё что с ним случилось – правильный ход идти в магазин. Обращаться к продавцам, охранникам. В ТРЦ есть камеры, там мало вероятности стать жертвой взрослых. А помощь кто-нибудь окажет. Хотя бы позвонят родителям или другим родственникам, если у ребенка нет телефона. Вот здесь минус – идти в школу без телефона. Самый простенький, можно с тарифом без абонентской платы, без интернета, с посекундной или поминутной тарификацией и малой сумой на счету. Зато даже без денег дети могут позвонить 112. Надо, конечно, инструктировать детей на непредвиденный случай.
13:25:47 05-02-2025
В 90е сажали картошку от организации в Тальменке, осенью выкапывали, Вдруг начался ледяной град и посыпались снежные хлопья, а мы в спорткостюмах. Когда придет грузовой Камаз за картошкой, неизвестно. Сами остались, а десятилетнего ребенка посадили на электричку и отправили в Барнаул. Он благополучно доехал до города, потом на троллейбусе к бабушке. Но у него с первого класса был проездной ОТ (возили в школу), в городе хорошо ориентировался.