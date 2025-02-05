Мальчик из села уехал в Барнаул и гулял по ТРЦ, пока его до ночи искали родные и волонтеры

Ребенка, потерявшегося в поселке Тальменка, нашли возле барнаульского ТРЦ "Европа"

05 февраля 2025, 09:30, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

4 февраля в поселке Тальменка Алтайского края пропал 11-летний мальчик. Ребенок ушел в неизвестном направлении, его поиски продолжались до 5 февраля. Об этом сообщили в региональном отделении поискового отряда "ЛизаАлерт".

В комментариях к записи в сообществе Barnaul 22 рассказали подробности происшествия.

По словам подписчиков, в 09:00 ребенок вышел из школы и отправился на вокзал. Там он купил билет на электричку и в 10:17 уехал в Барнаул. Со слов источников, информацию подтвердили полиция, а также камеры видеонаблюдения Тальменки и Барнаула. Мобильного телефона при себе у мальчика не было.

В электричке школьника заметили жители Тальменки. Они рассказали, что ребенок сидел там один. После этого, как утверждают очевидцы, в барнаульском ТРЦ "Пионер" его увидела односельчанка. Также присутствие мальчика в торговом центре зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Ребенка нашли в ночь с 4 на 5 февраля возле ТРЦ "Европа".