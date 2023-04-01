В Новосибирской области произошло смертельное ДТП с участием автобуса
Среди пострадавших есть дети
01 апреля 2023, 13:59, ИА Амител
Фото: "Инцидент Новосибирск"
Водитель легкового автомобиля погиб в результате ДТП с участием автобуса в Новосибирской области, пишет ТАСС.
По данным МЧС, в автобусе находились 47 человек. Областной Минздрав сообщает о восьми пострадавших, среди которых двое детей. Один ребёнок и двое взрослых госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.
Паблик "Инцидент Новосибирск" отмечает, что автобус направлялся в р.п. Чистоозёрное.
Фото: "Инцидент Новосибирск"
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