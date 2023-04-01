В Новосибирской области произошло смертельное ДТП с участием автобуса

Среди пострадавших есть дети

01 апреля 2023, 13:59, ИА Амител

Фото: "Инцидент Новосибирск"

Водитель легкового автомобиля погиб в результате ДТП с участием автобуса в Новосибирской области, пишет ТАСС.

По данным МЧС, в автобусе находились 47 человек. Областной Минздрав сообщает о восьми пострадавших, среди которых двое детей. Один ребёнок и двое взрослых госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

Паблик "Инцидент Новосибирск" отмечает, что автобус направлялся в р.п. Чистоозёрное.

Фото: "Инцидент Новосибирск"