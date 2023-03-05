В Новосибирской области прошли задержания "ЧВК Редан" в ТЦ
В самом торговом центре собрались несколько десятков несовершеннолетних, среди которых были и девушки
05 марта 2023, 11:53, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В городе Бердске под Новосибирском 4 марта задержали группу несовершеннолетних, которые, предположительно, относятся к "ЧВК Редан". Об этом сообщает "Сиб.фм".
По словам сибиряка, задержание происходило днём в торговом центре "Астор".
"Я спросил у полицейских, кого и почему задерживают. Один из сотрудников сказал, что это "редановцы", – рассказал очевидец.
В самом торговом центре собрались несколько десятков несовершеннолетних, среди которых были и девушки. По словам свидетелей, подростков полицейские проводили к автобусу, после чего отвезли в отдел.
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