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В Новосибирской области прошли задержания "ЧВК Редан" в ТЦ

В самом торговом центре собрались несколько десятков несовершеннолетних, среди которых были и девушки

05 марта 2023, 11:53, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В городе Бердске под Новосибирском 4 марта задержали группу несовершеннолетних, которые, предположительно, относятся к "ЧВК Редан". Об этом сообщает "Сиб.фм".

По словам сибиряка, задержание происходило днём в торговом центре "Астор".

"Я спросил у полицейских, кого и почему задерживают. Один из сотрудников сказал, что это "редановцы", – рассказал очевидец. 

В самом торговом центре собрались несколько десятков несовершеннолетних, среди которых были и девушки. По словам свидетелей, подростков полицейские проводили к автобусу, после чего отвезли в отдел.

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Комментарии 2

  • Что за бред?
    05 марта, Гость   Ответить
  • Это как задержание банды байкеров на скутерах?
    05 марта, Гость   Ответить
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