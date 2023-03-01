Участники "ЧВК Редан" рассказали amic.ru, как работает организация в Барнауле

01 марта 2023, 07:27, Антон Дегтярев

"ЧВК Редан" / Фото: сообщество "ЧВК Редан" во "ВКонтакте"

"ЧВК Редан" в конце февраля 2023 года стала чуть ли не главным поставщиком новостей. Сейчас движение хотят запретить, активисты планируют всё новые драки и всё чаще попадают под аресты. Многие до конца так и не понимают, для чего ЧВК создана и чем она занимается. Amic.ru поговорил с представителями течения в Барнауле и выяснил, что это за скандальная субкультура.

Кто такие "редановцы" и за что они выступают?

"ЧВК Редан" – это молодёжное течение, которое появилось в августе-сентябре 2022 года. ЧВК означает частную военную компанию, но такой организацией "Редан" не является, это всего лишь шутка. Предположительно, подростки выбрали название по аналогии с воюющей на Украине ЧВК "Вагнер".

За основу взята банда "Редан" из аниме-сериала Hunter x Hunter. Подростки-"редановцы" носят чёрную одежду с изображением белого паука с цифрой "4", а также клетчатые штаны. Как правило, они приверженцы длинных чёрных волос.

Сейчас у "редановцев" возник конфликт с так называемыми "оффниками" и со скинхедами. Первое столкновение, которое переросло в серьёзный конфликт, произошло 19 февраля в московском ТРЦ "Авиапарк". Тогда "любители пауков" подрались с околофутбольщиками, нескольких человек задержали. После этого стало известно о стычках и задержаниях подростков в других регионах России.

При этом сами "редановцы" в соцсетях утверждают, что конфликт в московском ТЦ спровоцировали околофутбольщики, которые начали критиковать неформалов "просто за внешний вид". "Редановцы" дали отпор и после этого на них "началась охота", говорят представители движения в соцсетях.

Организаторы сообщества "редановцев" во "ВКонтакте" утверждают, что их движение не связано с политикой, религией и национализмом и не пропагандирует "терроризм, суицид, самоповреждения, наркотики, насилие и другие противоправные действия".

Участница группы "Редан", жительница Барнаула, рассказала amic.ru, что её соратники изначально – это "безобидное сообщество" людей, которые всего лишь увлекаются модной одеждой и аниме.

"Это молодёжь, которая носит одежду "хикикомори кай", созданную ещё три-четыре года назад в виде кофт и футболок с пауком из аниме "Охотник на охотника". Задача любого "бойца" "Редана", в первую очередь, превзойти себя самого, достичь новых высот и с каждым днём становиться лучшей версией себя, а также привносить в окружающий мир позитивный настрой и делать добрые дела, помогать всем, кому нужна помощь, и защищать слабых", – отметила девушка.

Наталья (имя изменено, –​ прим. ред.) из Барнаула рассказала, что сейчас "Редан" несёт "идею защиты своих прав и своего стиля во внешности".

Сторонник "Редана" / Фото: сообщество "ЧВК Редан" во "ВКонтакте"

Как организовано "ЧВК Редан" в Барнауле?

В Барнауле на момент публикации материала существует несколько групп "Редана". Сейчас их восемь, пояснил amic.ru руководитель одного из таких сообществ, Вадим (имя изменено, – прим. ред.). Эти объединения друг с другом фактически не связаны. Они условно делятся на три лагеря: первый поддерживает насилие и намерен драться, вторые "за мир" и хотят только обороняться от нападок, а третьи сохраняют нейтралитет и стремятся не вмешиваться в драку ни при каких обстоятельствах.

"Люди просто добавляют друг друга в друзья и стараются наладить контакт. На данный момент в Барнауле более трёх тысяч человек, идущих за "Редан". В основном все находят друг друга в телеграм-каналах. Все группы ставят свои рамки дозволенного, но преследуют общую цель: отстоять свою позицию. У нас с барнаульскими группами хорошие отношения. Никто не имеет друг к другу никаких претензий", – пояснил Вадим.

В организации Вадима сейчас числится почти 300 человек. Из них лично он знает около 150 – с остальными общается по интернету. Группа Вадима находится во втором, "мирном" лагере. Сами нападать на "оффников" и скинхедов они не собираются, однако всегда готовы дать отпор.

По словам Вадима, сейчас "оффники" и скинхеды первыми "всё время лезут в драку" и проявляют насилие к "редановцам". Недавно группы "забили стрелку". Со слов Вадима, драка состоится уже в ближайшие выходные на пустыре за ТРЦ "Европа". Участвовать планируют сразу около 250 "бойцов" "Редана" и 320 "оффников" и скинхедов.

Вадим отмечает, что в Барнауле уже происходили драки скинхедов с "редановцами". "Лысые" якобы специально ищут "тех, кто с пауками", оскорбляют, "предъявляют за одежду" и стараются довести дело до потасовки. По словам Вадима, в Барнауле число драк доходило до семи в день. Недавно, например, такой бой произошёл в торговом центре "Арена".

Вадим настаивает, что чаще всего провоцируют стычку как раз "оффники" и скинхеды. Впрочем, некоторые "редановцы" сами становятся инициаторами конфликтов. Этого, говорит Вадим, их группа не одобряет, как и многие другие. Цель большинства представителей "Редана" – быть нейтральными к другим движениям, подчёркивает он.

В группах "Редана" большинство – это парни. Девушек очень мало, отмечает Вадим.

Есть и у "Редана" свои ранги – прямо как в армии. Они "зависят от внесённой в коллектив пользы". Всего рангов восемь, как лап у паука. Собственно, каждый ранг и называется паучьей лапой. Низший ранг – восьмая лапа, а высший – первая. К ней относятся "главари банд "Редана" в России". Ко второму рангу причислены руководители отдельных групп "Редана" (такие как Вадим), а к третьему – капитаны, которые координируют деятельность "ЧВК".

"Остальные имеют свои поощрения. Чем выше их ранг, тем приятнее поощрение. Они могут быть разными – от денег до личной свиты", – пояснил Вадим.

Сторонники "Редана" / Фото: сообщество "ЧВК Редан" во "ВКонтакте"

Почему подростки идут в "Редан"?

По словам Вадима, сейчас подростки-неформалы идут в "Редан", чтобы "быть в безопасности от "оффников" и скинхедов, способных предъявить ни за что". Драка в московском ТЦ 19 февраля привлекла внимание молодёжи, и число интересующихся "Реданом" подростков резко выросло.

"Как только это зафорсилось, все сломя голову пошли занимать стороны. И я решил, что спортсмены в том самом видео были неправы, и сделал свой выбор в пользу поколения "Редан", – рассказал Вадим.

Барнаулец Алексей (имя изменено, – прим. ред.), примкнул к "редановцам" как раз после 19 февраля. Он рассказал, что сейчас подростки вступают в "Редан", посмотрев видео из торгового центра, на котором "оффники" начинают драку. Увидев произошедшее, последних стали ненавидеть неформалы разных мастей (раньше между этими движениями также были конфликты). Но после видео бунтующие подростки решили организоваться и вступить в "Редан".

"Неформалы никогда в жизни не любили "оффников". После видео их стали ещё больше не любить. Люди решили, с кем быть, а кого ненавидеть. Идут угрозы "оффников", но они у "редановцев" опасений не вызывают. Наоборот, появляется желание доказать, что неформалы могут за себя постоять", – пояснил Алексей.

Подростков также привлекает стиль одежды, спокойный характер членов "Редана" и отличие участников движения от "серой массы", рассказала Наталья. Девушка отметила, что у таких ребят, как правило, нет своей компании, они мало выходят на улицу. И такие замкнутые одиночки сейчас объединяются между собой.

Подростки примыкают к движению, потому что в силу возраста хотят принадлежать к какой-то группе и стремятся выделиться из толпы сверстников, объяснила amic.ru педагог-психолог барнаульской МБОУ СОШ № 84 Ирина Никитина.

"Это чисто подростковое желание быть кому-то нужным и принадлежать к коллективу. Поэтому они объединяются в разные группы. Если они не имеют конструктивной самореализации, они организуют свои. Идеи для них не настолько важны. Внешняя сторона тоже привлекает – нужно выделяться. Главное, что подростку сказали доброе слово, приняли его. Для него этого уже достаточно", – пояснила Ирина Никитина.Однако участие в подобном сообществе не несёт подростку ничего хорошего, потому что несовершеннолетний "занимается не созиданием, а разрушением", отметила специалист. По её словам, стычки несовершеннолетних – явление обычное. Это происходило и в 1990-е годы, и в советские времена, когда школьники дрались район на район, и ещё до революции. По словам Ирины Никитиной, дети таким образом выплёскивают агрессию и силу. Однако подросткам важно понимать, что созданные кем-то организации могут использовать детские неокрепшие умы для своих целей, подчеркнула она.

Ирина Никитина предлагает родителям больше обращать внимание на детей, общаться с ними. По её словам, главное – не допускать ситуации, когда дети существуют отдельно, в своём мире, а родители – отдельно.

Одежда "Редана" / Фото: сообщество "ЧВК Редан" во "ВКонтакте"

"Нас провоцируют, мы отвечаем"

"Редановцы" не переживают, что их задержит полиция, ведь они "ничего запрещённого не делают". "Нас провоцируют, мы отвечаем", – говорит Вадим. Идти в полицию и жаловаться на "оффников" они также не намерены. "Это конфликт разных движений, незачем привлекать других людей", – объясняет собеседник.

Алексей говорит, что не понимает действий полиции: "Почему она забирает людей, если те просто неформалы". "Редановцы" заявляют, что они в данной ситуации – жертвы, и обвинения в их адрес несправедливы.

Жертвой разборок подростков стал и дизайнер, который создал в 2020 году коллекцию одежды с 12-лапым пауком. Как мужчина рассказал "Аргументам и Фактам", ему начали поступать угрозы.

"В Сеть слили мои персональные данные, стали поступать угрозы в сообщениях, по телефону. Какие-то случайные люди добавляют масло в огонь, пишут, что якобы пауки на моей одежде являются символом нацизма, пропагандой насилия, и прочую чушь. Это не имеет никакого отношения к действительности", – прокомментировал дизайнер aif.ru.

Мужчина уверяет, что принты на футболках, лонгсливах и худи были только отсылкой на популярное аниме и никакого другого смысла в них нет.

Сторонники "Редана" / Фото: сообщество "ЧВК Редан" во "ВКонтакте"

Из-за разразившегося скандала не успевшую зародиться новую субкультуру уже вскоре могут запретить. Так, "Интерфакс" пишет, что деятельность "ЧВК Редан" начал изучать Роскомнадзор. Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина уже отправила в суд обращение с просьбой о запрете "ЧВК Редан". В своём Telegram-канале она назвала его "депрессивно-агрессивной субкультурой". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отметил, что Кремль поддерживает борьбу с "ЧВК Редан", так как "это псевдокультура со знаком минус", пишут СМИ.

Что за аниме, из-за которого появилось движение "ЧВК Редан"?

Движение "ЧВК Редан" основано на аниме и манге Hunter × Hunter ("Охотник на Охотника") Ёсихиро Тогаси. По сюжету охотники в Hunter × Hunter преследуют различные труднодостижимые цели, ищут редких животных, сокровища, опасных преступников или исследуют неизведанные места.

В мире Hunter × Hunter есть банда Геней Редан, так же известная как Пауки. Это преступная организация класса "А" из 13 человек. Каждый её член носит татуировку двенадцатилапого паука со своим номером на брюшке.

К концу 2022 года вышло 400 глав и 37 томов манги. На основе манги снято несколько анимационных фильмов и сериалов. Последний из них закончился в 2014 году.