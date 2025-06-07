В Новосибирской области семья осталась без дома из-за пьяного водителя

Погорельцы намерены подавать в суд, чтобы получить компенсацию

07 июня 2025, 16:00, ИА Амител

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В Новосибирской области семья добивается наказания для водителя, из-за которого сгорел их дом, сообщает "КП-Новосибирск".

Утром 3 мая нетрезвый автомобилист врезался в столб, после чего загорелась машина, и огонь перекинулся на жилище. Взрослые успели одеть двоих детей, схватить документы и попавшие под руку вещи.

Прибывшие на место медики забрали водителя и его друзей.

"Как нам объяснили в ГАИ, по предварительной версии, эта компания выпила: нетрезвый водитель врезался в столб, машину откинуло в сторону нашего дома. Огонь повредил полностью стену и крышу – сейчас в доме жить невозможно. После того как у владельца авто появился адвокат, показания поменялись. Оказалось, что за рулем был другой человек и он скрылся с места. Мы попросили провести более тщательное расследование", – рассказала потерпевшая.

При этом виновник аварии сначала выходил с семьей на связь и хотел разрешить дело миром, но вскоре общение прекратилось, добавила сибирячка.

Нанятый погорельцами независимый эксперт оценил восстановление дома минимум в 2 млн рублей. При этом от огня пострадал также их автомобиль.

Сейчас семья живет в пристройке и планирует подавать в суд для возмещения материального и морального вреда.

Юрист Михаил Спиридонов отметил, что действия водителя можно квалифицировать по статье "Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности", за что грозит до года лишения свободы. Компенсацию за вред потерпевшие также могут получить через суд.