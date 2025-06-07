В Новосибирской области семья осталась без дома из-за пьяного водителя
Погорельцы намерены подавать в суд, чтобы получить компенсацию
07 июня 2025, 16:00, ИА Амител
В Новосибирской области семья добивается наказания для водителя, из-за которого сгорел их дом, сообщает "КП-Новосибирск".
Утром 3 мая нетрезвый автомобилист врезался в столб, после чего загорелась машина, и огонь перекинулся на жилище. Взрослые успели одеть двоих детей, схватить документы и попавшие под руку вещи.
Прибывшие на место медики забрали водителя и его друзей.
"Как нам объяснили в ГАИ, по предварительной версии, эта компания выпила: нетрезвый водитель врезался в столб, машину откинуло в сторону нашего дома. Огонь повредил полностью стену и крышу – сейчас в доме жить невозможно. После того как у владельца авто появился адвокат, показания поменялись. Оказалось, что за рулем был другой человек и он скрылся с места. Мы попросили провести более тщательное расследование", – рассказала потерпевшая.
При этом виновник аварии сначала выходил с семьей на связь и хотел разрешить дело миром, но вскоре общение прекратилось, добавила сибирячка.
Нанятый погорельцами независимый эксперт оценил восстановление дома минимум в 2 млн рублей. При этом от огня пострадал также их автомобиль.
Сейчас семья живет в пристройке и планирует подавать в суд для возмещения материального и морального вреда.
Юрист Михаил Спиридонов отметил, что действия водителя можно квалифицировать по статье "Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности", за что грозит до года лишения свободы. Компенсацию за вред потерпевшие также могут получить через суд.
17:10:00 07-06-2025
Что у нас за "лазейки" в законе? Человек пьяный совершает кучу преступлений, ясно и явно! А потом придумывает историю с несуществующим водителем, который сбежал. Все понимают и знают, что нарушитель обманывает, только следователь и суд ему верят! В чём прикол? Может для того, чтобы была возможность избежать ответственности??
01:17:05 08-06-2025
Гость (17:10:00 07-06-2025) Что у нас за "лазейки" в законе? Человек пьяный совершает ку... Прям как ребенок, чел не виновен пока не доказано обратное (Не пойман, не вор) слышали такое ??? Все всё понимают, но нет доказательств и всё. А следак и суд могут и не верить. А угоняют машину и если принимают, говорят покататься взял, умысла украсть не было и сразу другая статья.
14:55:53 08-06-2025
гость (01:17:05 08-06-2025) Прям как ребенок, чел не виновен пока не доказано обратное ... А можно я в чужой квартире поживу, ну, просто так, я же не с целью её присваивания?