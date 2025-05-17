Водитель иномарки насмерть сбил пешехода в Барнауле
Автомобилист совершил наезд на мужчину во время перестроения
17 мая 2025, 19:30, ИА Амител
В Барнауле водитель Toyota Raum насмерть сбил пешехода, сообщает "Инцидент Барнаул" со ссылкой на городскую Госавтоинспекцию.
ДТП случилось 16 мая в 23:56 у дома № 39а по улице Трактовой.
"Предварительно установлено, что мужчина 1985 года рождения за рулем Toyota Raum, двигаясь по улице Трактовой от улицы Попова в сторону улицы Дальней, при перестроении допустил наезд на пешехода – мужчину 1985 года рождения, который двигался по правой стороне проезжей части навстречу движению транспорта", – рассказали в ведомстве.
От полученных травм пешеход скончался на месте. Сотрудники ГАИ проводят проверку, по результатам которой примут процессуальное решение.
В тот же вечер пьяный водитель "копейки" без прав сбил 13-летнюю девочку в селе Леньки Благовещенского района. Ребенка госпитализировали.
22:30:00 18-05-2025
Колымагу такую древнюю сразу и не узнал...