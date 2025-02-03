В Новосибирской области школьница попала под машину, катаясь на ватрушке
По словам местных жителей, девочка каталась со снежного склона с младшей сестрой
03 февраля 2025, 19:08, ИА Амител
В Новосибирской области школьница попала под машину, катаясь на ватрушке. Как сообщает "КП-Новосибирск", инцидент произошел 27 января на улице Крутой в Искитиме.
По словам местных жителей, девочка каталась со снежного склона с младшей сестрой. Скат ведет на дорогу, а из-за особенностей местности движущиеся по ней машины не видно.
"Девочка скатилась, и в этот момент из-за поворота выехала легковушка. Какая была у нее скорость, неизвестно, но у машины поврежден только бампер", – добавил собеседник издания.
Пострадавшую увезли на скорой. Утверждается, что переломов у школьницы нет – врачи диагностировали сотрясение головного мозга и травму позвоночника, но не критичную. Она еще находится в больнице, но уже идет на поправку. По словам знакомых семьи, девочке уже значительно лучше.
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как же достали эти тупые личинки кататься возле дороги, а потом их яжемамки водителей заклюют и больше всех начнут вопить
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