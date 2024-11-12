В Новосибирской области трехлетний мальчик погиб при пожаре, спрятавшись за шкаф

По словам соседей, семья погибшего ребенка неблагополучная

12 ноября 2024, 13:55, ИА Амител

На место выезжали сотрудники МЧС / Фото: Светлана Маковеева /прокуратура Новосибирской области

В Новосибирской области ночью 12 ноября при пожаре погиб трехлетний мальчик. Дома с детьми находился их отец. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".

Известно, что трагедия произошла в райцентре Чулым.

"Там семья не очень благополучная, часто пили. У матери есть еще один ребенок, от первого брака, но он с ней не живет. От мужчины, с которым она сейчас живет, у нее двое маленьких сыновей. Когда произошел пожар, ее не было дома, была в гостях у соседки", – рассказали местные жители.

Также выяснилось, что соцслужбы поставили семью на учет только в этом году.

Когда вспыхнул пожар, отец детей выбрался из дома. Полицейские, находившиеся недалеко от места происшествия, помогли вытащить через окно двухлетнего мальчика. Его увезли в больницу. Но трехлетнего ребенка спасти не удалось: он спрятался за шкаф.

Региональный Следком возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". По факту произошедшего проведут судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание.

Семье погибшего ребенка собирают помощь. Половина дома выгорела дотла, поэтому местные жители несут в соцзащиту вещи.