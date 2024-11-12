В Ростовской области при пожаре в частном доме погибли пять человек
Инцидент случился на хуторе Страхов
12 ноября 2024, 10:40, ИА Амител
Огонь / Фото: pxhere.com/ru/photo/1154995
Пять человек погибли при пожаре в частном доме в Ростовской области, пишет РИА Новости со ссылкой на МЧС региона.
Инцидент случился на хуторе Страхов в Семикаракорском районе.
Площадь пожара составила 100 "квадратов". С ним боролись 11 человек личного состава и четыре единицы техники.
Все погибшие – взрослые. О причинах возгорания не уточняется.
В Барнауле в ночь на 9 ноября сгорел частный дом. Во время тушения нашли тела четырех человек, в том числе ребенка.
Следователи возбудили уголовное дело.
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