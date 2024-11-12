В Ростовской области при пожаре в частном доме погибли пять человек

Инцидент случился на хуторе Страхов

12 ноября 2024, 10:40, ИА Амител

Огонь / Фото: pxhere.com/ru/photo/1154995

Пять человек погибли при пожаре в частном доме в Ростовской области, пишет РИА Новости со ссылкой на МЧС региона.

Инцидент случился на хуторе Страхов в Семикаракорском районе.

Площадь пожара составила 100 "квадратов". С ним боролись 11 человек личного состава и четыре единицы техники.

Все погибшие – взрослые. О причинах возгорания не уточняется.

В Барнауле в ночь на 9 ноября сгорел частный дом. Во время тушения нашли тела четырех человек, в том числе ребенка.

Следователи возбудили уголовное дело.