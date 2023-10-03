В Новосибирской области умственно отсталый отец избил свою трехмесячную дочь
Ребенок не хотел успокаиваться — мужчина вышел из себя, схватил малышку на руки и начал с силой бить еë о деревянный подлокотник дивана
03 октября 2023, 13:59, ИА Амител
Умственно отсталый отец избил свою трехмесячную дочь в селе Баган Новосибирской области. Как сообщает Shot, 24-летний мужчина вышел из себя из-за плача младенца – он трижды ударил девочку о деревянную поверхность.
Отец находился дома со своей дочкой, но не справлялся с ребенком – она все время плакала. В какой-то момент мужчина вышел из себя, схватил малышку на руки и начал с силой бить ее о деревянный подлокотник дивана.
Девочку госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и отеком головного мозга. Мужчину задержали. Выяснилось, что он инвалид II группы и страдает легкой умственной отсталостью. Против него возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего" – по ней ему грозит до 10 лет лишения свободы.
14:05:34 03-10-2023
А вот не надо им давать размножаться, мать такая же?
16:52:59 03-10-2023
Гость (14:05:34 03-10-2023) А вот не надо им давать размножаться, мать такая же?... существует закон о принудительной химической кастрации умственно отсталых людей, абортация жертв изнасилования, кастрация людей с синдромами Дауна и тд. Тут ответственность к сожалению несут близкие родственники, тк по их обращению проводятся такие процедуры, государство это принудительно не регулирует и вообще в психиатрии сейчас бардак похлеще, чем в банке с пауками
14:13:24 03-10-2023
Почему ребёнок живёт в семье с опасным родителем? И, да, если отец головой заболел после рождения ребёнка, то это одна история, и тут можно всем только посочувствовать, а если был таким "до", то что за самка решилась родить от него?
14:26:52 03-10-2023
Элен без ребят (14:13:24 03-10-2023) Почему ребёнок живёт в семье с опасным родителем? И, да, есл... Кгхм... А у нас только умственно отсталые родители опасны? Точно-точно? Алкаши, наркоманы и прочие "люди дна", безусловно, воспитывают принцев. И исключительно возвышенным слогом и личным примером. И что-то никто у них детей изымать не бежит. Да и в "нормальных" скрепных семьях детей принято поколачивать. И это встречает полное понимание и поддержку у здешних комментаторов.
15:54:30 03-10-2023
Гость (14:26:52 03-10-2023) Кгхм... А у нас только умственно отсталые родители опасны? Т... Неадекватное рассуждение...!
16:27:21 03-10-2023
Гость (15:54:30 03-10-2023) Неадекватное рассуждение...!... То есть это все неправда?) И детей у нас не бьют, и в семьях всяческих маргиналов батя временами не побивает кого-нибудь до смерти? И местные комментаторы не рассуждают о том, что ребенок до 18 лет - собственность родителей и "нас били и мы нормальными выросли"? В чем неадекватность-то? Все это присутствует. Не нравится? Ну извините, другой реальности у нас нет.
15:52:28 03-10-2023
Элен без ребят (14:13:24 03-10-2023) Почему ребёнок живёт в семье с опасным родителем? И, да, есл... А почему вообще опасный человек в социуме??? Ведь избить новорожденного -это неадекватно!
16:56:49 03-10-2023
Гость (15:52:28 03-10-2023) А почему вообще опасный человек в социуме??? Ведь избить нов... такое законодательство пока, психи - ответственность родственников психов, НЕ государства
16:18:27 03-10-2023
Элен без ребят (14:13:24 03-10-2023) Почему ребёнок живёт в семье с опасным родителем? И, да, есл... да вы бабье на мусор сами прыгаете, аж ссытесь кипятком, а потом заступаетесь мол он такой хороший,он просто воспитывал, ну да чуть чуть насиловал на донышке, но он работает. А я тупая шмара от него зависима денег нет, я работать не хочу и не умею и тд и тп. А если попроще, то на простых парней вы не смотрите,рожу корчите, а на мужика с приличной тачкой, даже если он внутри гавно,даже если дети ему не нужны и он кинет вас с прицепом. Потом ищете оленей и ноете что никто замуж не берет с дитем, а часики то тикают.
16:28:48 03-10-2023
кот (16:18:27 03-10-2023) да вы бабье на мусор сами прыгаете, аж ссытесь кипятком, а п... БОЖЕ. С какими милыми людьми вы общаетесь
16:31:13 03-10-2023
кот (16:18:27 03-10-2023) да вы бабье на мусор сами прыгаете, аж ссытесь кипятком, а п... самое смешное, когда оказывается, что "тупая шмара" способна сама вырастить ребенка, сама заработать и сама жить без вас припеваючи - вы опять недовольны) Ко-ко-ко, как посмела без святых штанов в доме обойтись. Вы уж определитесь там. А то, по ощущениям, ваши стоны из серии "а он ей писечку".
14:26:14 03-10-2023
А та, что оставила дочь с этим придурком, здорова?..
15:20:54 03-10-2023
Гость (14:26:14 03-10-2023) А та, что оставила дочь с этим придурком, здорова?..... Скорее всего, нет. Для вас новость, что у нас есть такие семьи?
14:56:37 03-10-2023
Что то новости сегодня какие то человеческие... Амик, а бездомные зверюги собаки на кого нибудь сегодня гавкнули? Неужели нет?!
15:53:48 03-10-2023
Гость (14:56:37 03-10-2023) Что то новости сегодня какие то человеческие... Амик, а безд... и совсем не смешно, потому что угроза сохраняется не просто испугаться гавканья, а получить укус, а потом еще прививки от бешенства...
19:51:40 03-10-2023
потому что угроза сохраняется----- если даже сегодняшние новости не убедили, от кого реальная угроза сохраняется, то с вами совсем все плохо.
11:19:23 04-10-2023
Гость (19:51:40 03-10-2023) потому что угроза сохраняется----- если даже сегодняшние но... Угроза должна быть устранена ото всех и от психически неадекватных людей (а только такие могут совершать всякую дичь), и от бездомных агрессивных животных. И только так! Взрослые люди и дети должны быть защищены государством ото всех причин, которые могут посягать на их жизнь и здоровье. Не должны убийцы, которые осознанно или в результате осознанных действий, бездействий, совершили тяжкое преступление выходить на свободу, никогда! Не должно быть на улице агрессивных собак, ни одной! И не надо с пеной у рта защищать "несчастных животных, люди сами виноваты". Не важно кто виноват в том что человек стал убийцей, насильником, маньяком - этот индивид должен быть навсегда изолирован от общества. Не важно кто виноват, что собака стала кусачей - собака подлежит гуманной эвтаназии!!! А все остальные сопли должны лечится принудительно, потому как адекватный человек не может радоваться тому, что его идиотская теория, что люди хуже собак работает и значит опасные животины должны жить среди людей! Очнитесь, блаженные!