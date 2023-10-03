В Новосибирской области умственно отсталый отец избил свою трехмесячную дочь

Ребенок не хотел успокаиваться — мужчина вышел из себя, схватил малышку на руки и начал с силой бить еë о деревянный подлокотник дивана

03 октября 2023, 13:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Умственно отсталый отец избил свою трехмесячную дочь в селе Баган Новосибирской области. Как сообщает Shot, 24-летний мужчина вышел из себя из-за плача младенца – он трижды ударил девочку о деревянную поверхность.

Отец находился дома со своей дочкой, но не справлялся с ребенком – она все время плакала. В какой-то момент мужчина вышел из себя, схватил малышку на руки и начал с силой бить ее о деревянный подлокотник дивана.

Девочку госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и отеком головного мозга. Мужчину задержали. Выяснилось, что он инвалид II группы и страдает легкой умственной отсталостью. Против него возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего" – по ней ему грозит до 10 лет лишения свободы.