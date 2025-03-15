В Новосибирской области водитель сбил двух дорожников и отправился в колонию-поселение

Один из рабочих погиб

15 марта 2025, 20:30, ИА Амител

ДТП в Здвинском районе НСО / Фото: ГАИ по Новосибирской области

В Новосибирске суд не стал менять наказание водителю, который насмерть сбил дорожника. Мужчину отправили в колонию-поселение.

Как пишет "КП-Новосибирск", ДТП случилось 1 июня 2024 года в Здвинском районе. 51-летний водитель ехал на ВАЗ-21150 с тремя пассажирами, а впереди на правой стороне дороги стоял ИЖ-2117540 дорожных рабочих, огороженный знаками. Водитель седана проигнорировал знаки и сбил двух рабочих на дороге. Один из них погиб на месте, второго в тяжелом состоянии госпитализировали.

Ранее в отношении автомобилиста возбудили уголовное дело. Мужчина признал вину.

Впоследствии Доволенский районный суд учел его раскаяние, инвалидность жены и дал ему два года колонии-поселении с лишения водительских прав на два года. Родственники потерпевших при этом сочли приговор слишком мягким и вновь обратились в суд.

Однако там решили не менять меру. Приговор уже вступил в законную силу.