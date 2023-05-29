НОВОСТИНаука и образование

В Новосибирской области запретят школьные чаты в WhatsApp и Telegram

Информацию подтвердили в Минобразования региона

29 мая 2023, 15:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Новосибирской области учителя и воспитатели перестанут общаться с родителями через WhatsApp и Telegram, пишет НГС.

Как пояснил изданию министр образования региона Сергей Федорчук, теперь иностранные мессенджеры "по закону запрещено использовать для оказания государственных услуг".

Отныне новосибирские учреждения заводят аккаунты на отечественных платформах (например, "Сферум"), а полностью на российские сервисы они перейдут уже с 1 сентября.

Комментарии 4

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Гость

19:35:34 29-05-2023

Так всё-таки образование это услуга!!!???

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Гость

23:04:14 29-05-2023

Гость (19:35:34 29-05-2023) Так всё-таки образование это услуга!!!???... Хммм... А что нет?

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Гость

12:09:54 30-05-2023

Ну и хорошо. Если есть вопросы к воспитателю или учителю, их можно задать лично, забирая ребенка из садика ли школы.

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Гость

12:18:02 30-05-2023

Гость (12:09:54 30-05-2023) Ну и хорошо. Если есть вопросы к воспитателю или учителю, их... а вы пяткиклассника тоже из школы сами забираете?

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