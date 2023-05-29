В Новосибирской области запретят школьные чаты в WhatsApp и Telegram

Информацию подтвердили в Минобразования региона

29 мая 2023, 15:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Новосибирской области учителя и воспитатели перестанут общаться с родителями через WhatsApp и Telegram, пишет НГС.

Как пояснил изданию министр образования региона Сергей Федорчук, теперь иностранные мессенджеры "по закону запрещено использовать для оказания государственных услуг".

Отныне новосибирские учреждения заводят аккаунты на отечественных платформах (например, "Сферум"), а полностью на российские сервисы они перейдут уже с 1 сентября.