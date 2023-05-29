В Новосибирской области запретят школьные чаты в WhatsApp и Telegram
Информацию подтвердили в Минобразования региона
29 мая 2023, 15:45, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Новосибирской области учителя и воспитатели перестанут общаться с родителями через WhatsApp и Telegram, пишет НГС.
Как пояснил изданию министр образования региона Сергей Федорчук, теперь иностранные мессенджеры "по закону запрещено использовать для оказания государственных услуг".
Отныне новосибирские учреждения заводят аккаунты на отечественных платформах (например, "Сферум"), а полностью на российские сервисы они перейдут уже с 1 сентября.
19:35:34 29-05-2023
Так всё-таки образование это услуга!!!???
23:04:14 29-05-2023
Гость (19:35:34 29-05-2023) Так всё-таки образование это услуга!!!???... Хммм... А что нет?
12:09:54 30-05-2023
Ну и хорошо. Если есть вопросы к воспитателю или учителю, их можно задать лично, забирая ребенка из садика ли школы.
12:18:02 30-05-2023
Гость (12:09:54 30-05-2023) Ну и хорошо. Если есть вопросы к воспитателю или учителю, их... а вы пяткиклассника тоже из школы сами забираете?