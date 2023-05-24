WhatsApp представил функцию, которую ждали годами
В популярном мессенджере появилась возможность редактировать отправленные сообщения
24 мая 2023, 08:15, ИА Амител
В мессенджере WhatsApp появилась долгожданная возможность редактировать отправленные сообщения, пишет TechCrunch.
Но есть нюанс: текст можно изменить только в течение 15 минут после отправки. Для сравнения: тот же Telegram даёт на это 48 часов, и эта востребованная функция есть у него уже несколько лет.
Как изменить сообщение в WhatsApp? Для этого нужно зажать сообщение и выбрать опцию "Редактировать". После сохранения на нём появится надпись "Изменено" рядом с временем отправки.
Функция уже появилась у некоторых пользователей, а со временем станет доступна и для остальных.
Ранее стало известно, что пользователи WhatsApp смогут ставить пароли на чаты.
09:42:33 24-05-2023
И где эта новая функция, с какой версии начинается???
10:23:37 24-05-2023
Гость (09:42:33 24-05-2023) И где эта новая функция, с какой версии начинается???... Она только на компе.
11:14:13 24-05-2023
Гость (10:23:37 24-05-2023) Она только на компе.... На фотке смартфон в руках, да и нету к меня компа...новость ни о чём ) !!!