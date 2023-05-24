WhatsApp представил функцию, которую ждали годами

В популярном мессенджере появилась возможность редактировать отправленные сообщения

24 мая 2023, 08:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В мессенджере WhatsApp появилась долгожданная возможность редактировать отправленные сообщения, пишет TechCrunch.

Но есть нюанс: текст можно изменить только в течение 15 минут после отправки. Для сравнения: тот же Telegram даёт на это 48 часов, и эта востребованная функция есть у него уже несколько лет.

Как изменить сообщение в WhatsApp? Для этого нужно зажать сообщение и выбрать опцию "Редактировать". После сохранения на нём появится надпись "Изменено" рядом с временем отправки.

Функция уже появилась у некоторых пользователей, а со временем станет доступна и для остальных.

Ранее стало известно, что пользователи WhatsApp смогут ставить пароли на чаты.