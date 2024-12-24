В Новосибирской школе второклассница получила сотрясение мозга из-за скользкого пола

Школьники бегали по коридору во время перемены

24 декабря 2024, 19:05, ИА Амител

Школьные стулья / Фото: pxhere.com

В Новосибирске второклассница получила травму, разбив лоб о колонну в школе. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".

Инцидент произошел в конце сентября 2024 года. Восьмилетняя школьница играла с одноклассниками во время перемены.

"Они играли в догонялки в коридоре, а коридор очень узкий. Единственное широкое место – закуток около туалета. Там убрали перегородки, и осталась одна несущая колонна", – рассказала мама девочки.

Во время того как девочка бежала, ее задел один из школьников. Она поскользнулась на мокром полу, сильно ударилась головой и на несколько минут потеряла сознание. Второклассницу привел в чувство учитель. Девочку отвели в медкабинет, однако он оказался закрыт.

"Дочь посадили за парту, дали ей влажную салфетку и сказали рану не трогать, а все, что ниже брови – вытирать", – поделилась женщина.

Позже мать отвезла девочку в больницу. Врачи диагностировали у нее сотрясение головного мозга, рваную рану на лбу и синяки под глазами. Школьница прошла обследование у невролога и окулиста, провела две недели на больничном.

Мать написала заявление в ПДН, заявив, что не имеет претензий к учителям, но требует от школы принять меры для повышения безопасности.

Она считает, что главная причина происшествия – переполненность школы, где обучается более трех тысяч детей.

"В классе душно, дети падают в обмороки, а из-за того что парты стоят слишком близко друг к другу, случаются конфликты", – объясняет мать второклассницы.

Женщина уверяет, что сложившаяся ситуация не устраивает многих родителей. Она убеждена, что проблема решится, когда в их жилмассиве достроят еще одну школу.