В Новой Москве при сходе вагонов ремонтного поезда погиб человек

На движение поездов ситуация не повлияла

04 апреля 2025, 23:03, ИА Амител

Рельсы / Фото: unsplash.com / Sven Kucinic

Один человек погиб, трое пострадали в результате схода вагонов ремонтного поезда в Новой Москве. Как сообщает "Подмосковье сегодня", об этом написали СМИ со ссылкой на экстренные службы.

Инцидент произошел в ходе ремонтных работ около железнодорожной платформы Рассудово. Ремонтный состав из шести вагонов сошел с рельсов, три из них вместе с вагоном со стрелой опрокинулись на бок.

В пресс-службе МЖД журналистам ТАСС добавили, что на движение поездов ситуация не повлияла. На место направили восстановительный поезд со станции Бекасово. Причины произошедшего выясняются.