В Новой Москве при сходе вагонов ремонтного поезда погиб человек
На движение поездов ситуация не повлияла
04 апреля 2025, 23:03, ИА Амител
Рельсы / Фото: unsplash.com / Sven Kucinic
Один человек погиб, трое пострадали в результате схода вагонов ремонтного поезда в Новой Москве. Как сообщает "Подмосковье сегодня", об этом написали СМИ со ссылкой на экстренные службы.
Инцидент произошел в ходе ремонтных работ около железнодорожной платформы Рассудово. Ремонтный состав из шести вагонов сошел с рельсов, три из них вместе с вагоном со стрелой опрокинулись на бок.
В пресс-службе МЖД журналистам ТАСС добавили, что на движение поездов ситуация не повлияла. На место направили восстановительный поезд со станции Бекасово. Причины произошедшего выясняются.
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