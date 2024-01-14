В новой поликлинике № 14 Барнаула готовятся к открытию
Со слов главврача Дмитрия Денисова, осталось решить только "бумажные" вопросы
14 января 2024, 07:00, ИА Амител
Новая барнаульская поликлиника № 14 уже находится на этапе подготовки необходимой документации и скоро будет открыта, рассказал главврач Дмитрий Денисов.
"Сейчас идет процесс передачи здания в оперативное управление, затем получение санитарно-эпидемиологического заключения и лицензирование. После этого мы начнем прием пациентов по новому адресу", – написал он в телеграм-канале.
По словам Денисова, само помещение поликлиники и оборудование уже готово к работе.
Накануне глава Минздрава Алтайского края Дмитрий Попов выразил надежду, что оформить все необходимые документы и начать прием в поликлинике получится до конца января.
13:43:28 14-01-2024
Ну родите же наконец!
18:20:34 14-01-2024
Гость (13:43:28 14-01-2024) Ну родите же наконец!
18:50:01 14-01-2024
...Попов выразил надежду, что оформить все необходимые документы и начать прием в поликлинике получится до конца января...Трамваи уже полгода оформляют. Работать не хотят и не умеют
19:20:50 14-01-2024
Вряд ли. У них даже техничек не полный штат, а врачей тем более.
06:10:30 15-01-2024
Гость (19:20:50 14-01-2024) Вряд ли. У них даже техничек не полный штат, а врачей тем бо... Махмудов наберут, не волнуйтесь
19:30:32 14-01-2024
По сути, строительство больницы, школы или детского сада - это обычное (обыденное) для города дело. Но почему у нас это преподносится как некий героизм или достижение? Вбейте себе в мозг, что строительство социальных объектов, т.е. объектов для людей, - это обыденная и планомерная работа чиновников. И если эти объекты не строятся в нужном количестве, то чиновники должны усилить свою работу, например, на ударных стройках где-нибудь на Колыме.
06:11:09 15-01-2024
Гость (19:30:32 14-01-2024) По сути, строительство больницы, школы или детского сада - э... Тут вам не СССР