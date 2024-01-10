"Надеемся". В алтайском Минздраве хотят открыть новую поликлинику №14 до конца января
"Бумажные" вопросы, которые мешают медучреждению начать прием пациентов, решаются, заверил Дмитрий Попов
10 января 2024, 14:30, ИА Амител
"Суперполиклиника" № 14, строительство которой в 2023 году завершили в Барнауле, должна начать прием пациентов до конца января. Об этом в ходе пресс-конференции 10 января рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. По его словам, чтобы поликлиника открылась, нужно решить последние вопросы с документами.
Министр заверил, что его ведомство ждет скорейшего открытия медучреждения так же сильно, как и жители Индустриального района. Но пока сроки решения вопроса зависят не от Минздрава.
"Абсолютно точно могу сказать, что никто ничего не затягивает", – сказал Попов. По его словам, сейчас решением "бумажных" вопросов занимается региональный Минстрой.
"Нужно отдать должное Минстрою: конец года для нас ознаменовался получением разрешения на ввод в эксплуатацию. Сейчас эти документы получают легитимность. После этого объект будет передан нам в оперативное управление. Уже тогда мы сможем получить разрешительные документы: санитарно-эпидемиологическое заключение и лицензию", – пояснил министр.Попов выразил надежду, что оформить все необходимые документы и начать прием получится до конца января. Минздрав ежедневно контактирует с Минстроем по этому вопросу.
Напомним, поликлинику № 14 строили в течение нескольких лет на ул. Лазурной. Это огромное здание на 15 тысяч квадратных метров, которое называют "суперполиклиникой". Это будет медучреждение нового типа, подобных которому в Барнауле пока нет. Все врачи и мощности 14-й поликлиники будут сосредоточены в одном месте.
О том, какие крупные больницы и поликлиники будут строить в Алтайском крае в 2024 году, читайте в нашем материале.
14:32:58 10-01-2024
если никто не затягивает, то кто виноват?
16:44:21 10-01-2024
гость (14:32:58 10-01-2024) если никто не затягивает, то кто виноват?... Коллективный запад конечно. Вы телевизор не смотрите?
14:45:36 10-01-2024
А есть ответственность за такое затяжительство? Можно и пятилетиями не сдавать объекты. Как худ. музей.
15:10:39 10-01-2024
Ну затягивается и затягивается.Чего теперь?
15:30:08 10-01-2024
Цитата: "Нужно отдать должное Минстрою: конец года для нас ознаменовался получением разрешения на ввод в эксплуатацию. Сейчас эти документы получают легитимность". Одним словом "словоблудие". Срок ввода в эксплуатацию законченной строительством поликлиники сорван минимум на год, что было понятно уже в 2021 году. Риторический вопрос, что можно "отдать" Минстрою? А вот говорить заведомо неправду есть точный диагноз отсутствия совести, культуры в целом.
18:06:04 10-01-2024
По словам министра, минздрав не является собственником поликлиники, и во всем виноват собственник здания, сказки чиновников про трамваи ,автобусы, поликлинику , уже просто надоели, все виноваты, а чиновники в поте лица работают для народа.
18:11:42 10-01-2024
зачем бумажные вопросы решать? пусть главрвач снова клип снимет. сколько он их уже наснимал... может даже в одном носке. куда он его наденет пусть сам решит.
08:53:23 11-01-2024
За 2 недели хотят и ввести в эксплуатацию, и передать минздраву, и получить заключение сэс на 15 тыс кв м, и лицензию на 100+ специальностей???)))). Или в конце января 2025 года имеется в виду?)
10:15:48 11-01-2024
Одни достроить не могут. Другие сдать/принять. У другого специалистов нет в новую поликлинику, остатки разбегаются. Одни показушники! Посадить человек 100, остальные задумаются!