В ноябре почтовые отделения в Алтайском крае изменят график работы
Расписание подкорректируют в связи с Днем народного единства
01 ноября 2023, 13:45, ИА Амител
Фото: pochta.ru
В связи с Днем народного единства почтовые отделения Алтайского края изменят график работы, сообщили в правительстве региона.
Отмечается, что 3 ноября отделения будут работать на час меньше, 4 ноября станет выходным, а с 5-го числа они вновь заработают в прежнем режиме.
При этом в выходной не будут разносить письма, периодические печатные издания, а также доставлять пенсии и пособия.
День народного единства отметят уже 4 ноября. Но так как праздник выпадает на субботу, то дополнительный выходной перенесли на понедельник, 6-е число.
13:54:49 01-11-2023
Выхолостили седьмое ноября, этим Днем единства. Загадка века, этот День единства.
14:09:23 01-11-2023
График чего, простите? Заказное письмо отслеживаю - от Владимира до Москвы за 10 дней доползло. Пешком они, что ли, их носят? Таким макаром мне его еще с месяц ждать.
19:40:17 01-11-2023
Гость (14:09:23 01-11-2023) График чего, простите? Заказное письмо отслеживаю - от Влади... Копейки платят, поэтому никто работать не хочет, в результате острая нехватка рабочих рук. Пришло письмо в сортировочный центр (МСЦ), а его некому обработать. Но вот наконец-то и до него очередь дошла, а нет водителя, который бы развёз почту по отделениям связи. Наконец всё-таки привезли его на вашу почту, а там тоже некому рассортировать письма. И почтальонов нехватка. Нет особо желающих идти на нищенскую зарплату в 19 тыр. При достойной оплате труда рано или поздно будут работать ответственные люди и работать споро. Увы, в нашем (совсем не нашем) государстве такая система построена, что украсть проще и доступнее, чем честно заработать.