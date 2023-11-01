Расписание подкорректируют в связи с Днем народного единства

01 ноября 2023, 13:45, ИА Амител

Фото: pochta.ru

В связи с Днем народного единства почтовые отделения Алтайского края изменят график работы, сообщили в правительстве региона.

Отмечается, что 3 ноября отделения будут работать на час меньше, 4 ноября станет выходным, а с 5-го числа они вновь заработают в прежнем режиме.

При этом в выходной не будут разносить письма, периодические печатные издания, а также доставлять пенсии и пособия.

День народного единства отметят уже 4 ноября. Но так как праздник выпадает на субботу, то дополнительный выходной перенесли на понедельник, 6-е число.