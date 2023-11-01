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В ноябре почтовые отделения в Алтайском крае изменят график работы

Расписание подкорректируют в связи с Днем народного единства

01 ноября 2023, 13:45, ИА Амител

Фото: pochta.ru
Фото: pochta.ru

В связи с Днем народного единства почтовые отделения Алтайского края изменят график работы, сообщили в правительстве региона.

Отмечается, что 3 ноября отделения будут работать на час меньше, 4 ноября станет выходным, а с 5-го числа они вновь заработают в прежнем режиме.

При этом в выходной не будут разносить письма, периодические печатные издания, а также доставлять пенсии и пособия.

День народного единства отметят уже 4 ноября. Но так как праздник выпадает на субботу, то дополнительный выходной перенесли на понедельник, 6-е число.

Алтайский край праздники

Комментарии 3

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Гость

13:54:49 01-11-2023

Выхолостили седьмое ноября, этим Днем единства. Загадка века, этот День единства.

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Гость

14:09:23 01-11-2023

График чего, простите? Заказное письмо отслеживаю - от Владимира до Москвы за 10 дней доползло. Пешком они, что ли, их носят? Таким макаром мне его еще с месяц ждать.

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Гость

19:40:17 01-11-2023

Гость (14:09:23 01-11-2023) График чего, простите? Заказное письмо отслеживаю - от Влади... Копейки платят, поэтому никто работать не хочет, в результате острая нехватка рабочих рук. Пришло письмо в сортировочный центр (МСЦ), а его некому обработать. Но вот наконец-то и до него очередь дошла, а нет водителя, который бы развёз почту по отделениям связи. Наконец всё-таки привезли его на вашу почту, а там тоже некому рассортировать письма. И почтальонов нехватка. Нет особо желающих идти на нищенскую зарплату в 19 тыр. При достойной оплате труда рано или поздно будут работать ответственные люди и работать споро. Увы, в нашем (совсем не нашем) государстве такая система построена, что украсть проще и доступнее, чем честно заработать.

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