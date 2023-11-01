Продавцов начнут штрафовать за навязывание товара, а процедуру внесудебного банкротства упростят

01 ноября 2023, 06:15, ИА Амител

Иллюстрации: amic.ru

Из года в год ноябрь не очень богат на важные законодательные нововведения. Вот и в этот раз изменений не так много, как в другие месяцы. Тем не менее есть интересные новшества. Так, российские власти решили упростить процедуру внесудебного банкротства (но не для всех). Кроме того, россиянам (но не всем) станет доступна "Арктическая ипотека".

Об этих и других важных нововведениях, которые изменят жизнь россиян в ноябре 2023 года, – в карточках на amic.ru.

1 Повышение пенсий У некоторых россиян с 1 ноября 2023 года увеличатся пенсии. Впрочем, речь идет о совсем немногочисленных категориях: пилотах гражданской авиации и работниках угольной промышленности. Дело в том, что пилоты и шахтеры после выхода на пенсию получают надбавки за сложные и напряженные условия труда. Авиационные и угледобывающие компании перечисляют взносы в Соцфонд, где эти деньги распределяют между пенсионерами. Эти прибавки пересчитывают четырежды в год: 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября. Но на сколько вырастут пенсии, сказать трудно, потому что размер каждой доплаты к пенсии корректируют индивидуально. Кстати, есть еще несколько категорий россиян, которые в ноябре получат прибавку к пенсии. Какие, читайте в нашем материале

2 "Арктическая ипотека" С 1 ноября в России стартует программа "Арктическая ипотека", которую ранее анонсировал Владимир Путин. Согласно его указу, ипотеку в арктической зоне теперь можно будет оформить под 2% годовых. Другими словами, семьи, которые решатся на переезд в холодные земли, смогут получить кредит на льготных условиях. Всего в программу "Арктическая ипотека" вошел 131 населенный пункт в в Красноярском крае, Карелии, Коми, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, на Чукотке, в Мурманской области, а также в северных районах Якутии и Архангельской области. Впрочем, льготная ипотека будет доступна не всем. Претендовать на нее смогут супружеские пары в возрасте до 35 лет включительно, семьи с детьми и одинокие родители. Кроме того, этой программой смогут воспользоваться медики и учителя, которые проработают в тех местах не меньше пяти лет.

3 Внесудебная процедура банкротства 3 ноября вступит в силу закон, который упростит для россиян процедуру внесудебного банкротства. Основных изменений три. Во-первых, изменится сумма задолженности, с которой человек может инициировать процедуру. Раньше долг должен был составлять от 50 до 500 тысяч рублей. Теперь этот диапазон расширят: от 25 тысяч рублей до миллиона. Во-вторых, пенсионеры и граждане, чей единственный доход – социальные выплаты, смогут инициировать процедуру в очень ранние сроки – через год после начала принудительного взыскания. Остальные могут сделать это только через семь лет. Чтобы воспользоваться этим правом, россиянам придется представить подтверждающие документы о своих доходах. В-третьих, меняются сроки, когда человек может запустить повторную процедуру внесудебного банкротства. Раньше это можно было сделать только через десять лет после первого раза. С 3 ноября это можно будет сделать через пять лет. Оформить внесудебное банкротство можно через МФЦ, а списание долгов длится около полугода.

4 Штраф за навязывание товаров и услуг 30 октября вступили в силу изменения в КоАП РФ, которые вводят штрафы за навязывание услуг и товаров. Теперь предпринимателей будут наказывать, если они ведут торговлю недобросовестным образом. Должностных лиц за навязывание услуг и товаров будут штрафовать на сумму от 2 до 4 тысяч рублей, а юрлиц – от 20 до 40 тысяч рублей. Впрочем, пока не до конца ясно, как покупателю доказывать, что покупку ему навязали. Кроме того, появится штраф за отказ в рассмотрении претензий. Должностным лицам придется заплатить от 12 до 30 тысяч рублей, а юрлицам – от 100 до 300 тысяч рублей. Это нарушение доказать будет нетрудно, пояснили в Роспотребнадзоре. "Доказать уклонение от рассмотрения претензии очень просто – достаточно иметь почтовое уведомление о направлении претензии (даже если письмо выслано на электронную почту организации) и дождаться истечения срока рассмотрения такого обращения", – цитирует "РГ" комментарий ведомства. Спикер Госдумы Вячеслав Володин уверен, что нововведение поможет дополнительно защитить россиян от недобросовестных продавцов. "Принятие закона создаст дополнительную защиту граждан от недобросовестных продавцов. Зачастую в договор купли-продажи включаются условия об обязательном приобретении дополнительного товара или услуги. Например, при покупке автомобиля в автосалоне человеку навязывают заключение договора страхования с конкретной компанией. В результате покупатель несет лишние расходы", – прокомментировал изменение Володин.

5 Сельхозпродукцию будут продавать за нацвалюту С ноября Россия начнет принимать от иностранных покупателей сельхозпродукции их национальную валюту. Согласно указу Владимира Путина, теперь при внешнеторговых сделках будет разрешено использовать специальные рублевые и валютные счета типа "З", открытые в уполномоченных банках. Порядок сделки будет таким: иностранный покупатель переводит свою национальную валюту на специальный счет "З", после чего либо продает ее уполномоченному банку, либо разрешает реализовать эти средства на торгах. После этого средства переведут уже на рублевый счет "З". Что именно за продукцию разрешат продавать за нацвалюты, пока неясно: список должно будет утвердить правительство.