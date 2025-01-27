В Нью-Йорке начались учения по ликвидации последствий "ядерных инцидентов"
В них принимают участие местные и государственные правоохранительные органы, пожарные, сотрудники службы по управлению чрезвычайными ситуациями
27 января 2025, 15:25, ИА Амител
В окрестностях американского города Скенектади, штат Нью-Йорк, начались межведомственные учения по ликвидации последствий "ядерных инцидентов". Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на пресс-службу ФБР.
Учения пройдут с 26 по 31 января. В них принимают участие местные и государственные правоохранительные органы, пожарные, сотрудники службы по управлению чрезвычайными ситуациями.
"Учения дают возможность участвующим организациям попрактиковаться и повысить оперативную готовность к реагированию в случае ядерного инцидента в Соединенных Штатах или за рубежом", – отмечается в сообщении.
В ФБР призвали местных жителей не переживать из-за военных и самолетов. Сами учения, как утверждается, не представляют опасности для общества.
16:47:17 27-01-2025
Блин, неужели готовятся
21:13:31 27-01-2025
Чудики! Если в наше время начнётся ядерная война, то кошмаром Хиросимы и Нагасаки заведомо не ограничится, ибо по принципу домино уничтожит все "цивилизации" допустивших её дебилов! Поэтому не грозите друг другу и не питайте иллюзий уберечь себя от последствий возмездия, аналогичных последствиям шалостей младенца, развлекающегося игрой в коробок со спичками!
23:02:28 27-01-2025
щас они схлестнутся или в калифорнии или в гренландии. и как раз мы туда бомбанем, гениально
07:49:24 28-01-2025
Гость (23:02:28 27-01-2025) щас они схлестнутся или в калифорнии или в гренландии. и как... мы туда --- зачем туда, очень большая вероятность, что если это случится там, где сейчас война, то до них дойдет и на этом все закончится. Нафига раздувать и себя подставлять. Если уж не поняли, то деваться некуда, но скорее всего поймут, у них виллы, яхты, счета на серверах