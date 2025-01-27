В Нью-Йорке начались учения по ликвидации последствий "ядерных инцидентов"

В них принимают участие местные и государственные правоохранительные органы, пожарные, сотрудники службы по управлению чрезвычайными ситуациями

27 января 2025, 15:25, ИА Амител

Нью-Йорк / Фото: unsplash.com / Thomas Habr

В окрестностях американского города Скенектади, штат Нью-Йорк, начались межведомственные учения по ликвидации последствий "ядерных инцидентов". Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на пресс-службу ФБР.

Учения пройдут с 26 по 31 января. В них принимают участие местные и государственные правоохранительные органы, пожарные, сотрудники службы по управлению чрезвычайными ситуациями.

"Учения дают возможность участвующим организациям попрактиковаться и повысить оперативную готовность к реагированию в случае ядерного инцидента в Соединенных Штатах или за рубежом", – отмечается в сообщении.

В ФБР призвали местных жителей не переживать из-за военных и самолетов. Сами учения, как утверждается, не представляют опасности для общества.