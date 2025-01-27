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В Нью-Йорке начались учения по ликвидации последствий "ядерных инцидентов"

В них принимают участие местные и государственные правоохранительные органы, пожарные, сотрудники службы по управлению чрезвычайными ситуациями

27 января 2025, 15:25, ИА Амител

Нью-Йорк / Фото: unsplash.com / Thomas Habr
Нью-Йорк / Фото: unsplash.com / Thomas Habr

В окрестностях американского города Скенектади, штат Нью-Йорк, начались межведомственные учения по ликвидации последствий "ядерных инцидентов". Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на пресс-службу ФБР.

Учения пройдут с 26 по 31 января. В них принимают участие местные и государственные правоохранительные органы, пожарные, сотрудники службы по управлению чрезвычайными ситуациями.

"Учения дают возможность участвующим организациям попрактиковаться и повысить оперативную готовность к реагированию в случае ядерного инцидента в Соединенных Штатах или за рубежом", – отмечается в сообщении.

В ФБР призвали местных жителей не переживать из-за военных и самолетов. Сами учения, как утверждается, не представляют опасности для общества.

США

Комментарии 4

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Гость

16:47:17 27-01-2025

Блин, неужели готовятся

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Гость

21:13:31 27-01-2025

Чудики! Если в наше время начнётся ядерная война, то кошмаром Хиросимы и Нагасаки заведомо не ограничится, ибо по принципу домино уничтожит все "цивилизации" допустивших её дебилов! Поэтому не грозите друг другу и не питайте иллюзий уберечь себя от последствий возмездия, аналогичных последствиям шалостей младенца, развлекающегося игрой в коробок со спичками!

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Гость

23:02:28 27-01-2025

щас они схлестнутся или в калифорнии или в гренландии. и как раз мы туда бомбанем, гениально

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Гость

07:49:24 28-01-2025

Гость (23:02:28 27-01-2025) щас они схлестнутся или в калифорнии или в гренландии. и как... мы туда --- зачем туда, очень большая вероятность, что если это случится там, где сейчас война, то до них дойдет и на этом все закончится. Нафига раздувать и себя подставлять. Если уж не поняли, то деваться некуда, но скорее всего поймут, у них виллы, яхты, счета на серверах

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