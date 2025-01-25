Жена Трампа снимет фильм о жизни в Белом доме
Первая леди переезжает в резиденцию в Вашингтоне со съемочной группой
25 января 2025, 18:59, ИА Амител
Жена президента США Мелания Трамп снимет документальный фильм о жизни в Белом доме, сообщает Daily Mail.
54-летняя первая леди переезжает в резиденцию главы государства со съемочной группой. При этом съемки интервью и общих кадров начались еще в ноябре 2024-го на завершающем этапе предвыборной кампании.
Отмечается, что фильм выйдет в 2025 году на Amazon Prime. Компания потратила 40 млн долларов за права на киноленту.
"По имеющимся данным, большая часть этой суммы оседает в карманах Мелании, поскольку она выступает продюсером", – сказано в публикации.
Ранее в январе стало известно, что голливудский актер Джуд Лоу сыграет Владимира Путина в фильме "Кремлевский волшебник".
19:23:42 25-01-2025
вашингтон. белый дом. миланья.
рабочее название!
19:51:58 25-01-2025
и в 54 хороша.
как я говорю: бентли в мире женщин.
потому что там где кожа там кожа, где алюминий там алюминий, а где дерево там дерево )
потому и в 54 выглядит лучше тойот, которых по десять штук на каждом светофоре, и там уж без разницы ) тойота новая или старая - погремушки они и есть погремушки ))