Жена Трампа снимет фильм о жизни в Белом доме

Первая леди переезжает в резиденцию в Вашингтоне со съемочной группой

25 января 2025, 18:59, ИА Амител

Мелания Трамп на инаугурации мужа Дональда Трампа / Фото: кадр из сюжета телеканала NBC

Жена президента США Мелания Трамп снимет документальный фильм о жизни в Белом доме, сообщает Daily Mail.

54-летняя первая леди переезжает в резиденцию главы государства со съемочной группой. При этом съемки интервью и общих кадров начались еще в ноябре 2024-го на завершающем этапе предвыборной кампании.

Отмечается, что фильм выйдет в 2025 году на Amazon Prime. Компания потратила 40 млн долларов за права на киноленту.

"По имеющимся данным, большая часть этой суммы оседает в карманах Мелании, поскольку она выступает продюсером", – сказано в публикации.

Ранее в январе стало известно, что голливудский актер Джуд Лоу сыграет Владимира Путина в фильме "Кремлевский волшебник".