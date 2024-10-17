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В объятиях осени. Фото загадочного и прекрасного Горного Алтая

Окунитесь в волшебный мир Алтая, где поздняя осень плавно перетекает в зиму, создавая неповторимые пейзажи

17 октября 2024, 06:45, ИА Амител

Осенний Горный Алтай / Фото: Екатерина Смолихина

Республика Алтай – это удивительный край, где природа поражает своей красотой и разнообразием. Осень здесь – особое время, когда горы и леса окрашиваются в яркие цвета, а воздух наполняется ароматом хвои и опавших листьев. А когда ложится первый снег, все вокруг преображается, создавая сказочную атмосферу.

Красота поздней осени в алтайских горах – в нашем фоторепортаже.

Бенгальский огонь / Фото: unsplash.com

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Комментарии 5

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RUSSKIY

07:05:08 17-10-2024

Любуйтесь, пока москвичи не превратили эту красоту в свои дачи буходного дня, куда они 2 раза в год будут прилетать.

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Элен без ребят

18:22:36 23-10-2024

RUSSKIY (07:05:08 17-10-2024) Любуйтесь, пока москвичи не превратили эту красоту в свои да... не будут. они по разу приезжают, офигевают от сервиса за эти деньги, и большинство точно не вернётся.

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про

08:54:16 17-10-2024

фотографии и виды очень красивые, но вертикальное кадрирование, в основном , не самое правильное решение, мне кажется... цвета - классные просто !!

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Гость

09:29:14 17-10-2024

Красота.

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Мусик

09:42:42 17-10-2024

хорошо что людей на фото нет - природа красивая.

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