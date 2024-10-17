В объятиях осени. Фото загадочного и прекрасного Горного Алтая

Окунитесь в волшебный мир Алтая, где поздняя осень плавно перетекает в зиму, создавая неповторимые пейзажи

17 октября 2024, 06:45, ИА Амител

Осенний Горный Алтай / Фото: Екатерина Смолихина

Республика Алтай – это удивительный край, где природа поражает своей красотой и разнообразием. Осень здесь – особое время, когда горы и леса окрашиваются в яркие цвета, а воздух наполняется ароматом хвои и опавших листьев. А когда ложится первый снег, все вокруг преображается, создавая сказочную атмосферу.

Красота поздней осени в алтайских горах – в нашем фоторепортаже.