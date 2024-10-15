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Отдых на Новый год на Алтае оказался самым дорогим в России

Дороже, чем в Ленинградской области и Подмосковье

15 октября 2024, 11:30, ИА Амител

Бенгальский огонь / Фото: unsplash.com
Бенгальский огонь / Фото: unsplash.com

Новогодний отдых в Республике Алтай оказался дороже, чем в остальных регионах. Как сообщает "Интерфакс", размещение в отеле в период с 29 декабря по 8 января обойдется в среднем в 28 тысяч рублей в сутки.

Второе место занимает Ленинградская область – сутки в отеле там обойдутся в 23,8 тысячи рублей. В Московской области, которая заняла третье место, просят в среднем 23,1 тысячи рублей.

Наиболее доступные цены в этом году оказались в Курской области (2,5 тысячи рублей), Дагестане (4,9 тысячи рублей) и Республике Коми (5,1 тысячи рублей).

Напомним, что новогодние каникулы в России в 2025 году продлятся 11 дней – с 29 декабря по 8 января. Это на один день больше, чем в 2024-м.

Республика Алтай Новый год

Комментарии 10

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Гост

11:53:03 15-10-2024

Ну какие 29 тысяч , полазил по 4-5 звезд от 50 до 100+ только размещение на НГ + ещё нереальные цены до 1,2,3 числа + сам стол отдельно. Цены ахтунг полнейший такого никогда не было.

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Гость

12:07:43 15-10-2024

НЕ нравится Горный? Все для вас: Наиболее доступные цены в этом году оказались в Курской области (2,5 тысячи рублей), Дагестане (4,9 тысячи рублей)

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Гость

16:15:42 15-10-2024

Гость (12:07:43 15-10-2024) НЕ нравится Горный? Все для вас: Наиболее доступные цены в э... ну вот норм тема!

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Гость

12:10:05 15-10-2024

Да цены ппц. Что за неадекватность... в горный на троих, в отеле 3 звезды, предлагают заплатить 380 к за неделю, минимум можно только на неделю оформиться, это какой то ужас.

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Гость

15:31:47 15-10-2024

Гость (12:10:05 15-10-2024) Да цены ппц. Что за неадекватность... в горный на троих, в о... Пора, пора начинать жить как люди!... Это ж "Золотые горы"!... А деньги что? Фантики

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Гость

13:17:41 15-10-2024

хоть в чем то первые. рад за нас.

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Гость

14:48:07 15-10-2024

"Спасибо товарищам Грефу и Турчаку" за их труд.

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Мусик

16:19:16 15-10-2024

Гость (14:48:07 15-10-2024) "Спасибо товарищам Грефу и Турчаку" за их труд. ... ничессе товарищи у вас

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Дима

17:01:34 15-10-2024

Уровень сервиса соответствует ценам?

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Нина

20:24:56 15-10-2024

Горный для простых людей недоступен,так же,как и билеты с Алт.края в Питер,Москву.В нашей стране все" делается для и во имя народа"

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