Отдых на Новый год на Алтае оказался самым дорогим в России

Дороже, чем в Ленинградской области и Подмосковье

15 октября 2024, 11:30, ИА Амител

Бенгальский огонь / Фото: unsplash.com

Новогодний отдых в Республике Алтай оказался дороже, чем в остальных регионах. Как сообщает "Интерфакс", размещение в отеле в период с 29 декабря по 8 января обойдется в среднем в 28 тысяч рублей в сутки.

Второе место занимает Ленинградская область – сутки в отеле там обойдутся в 23,8 тысячи рублей. В Московской области, которая заняла третье место, просят в среднем 23,1 тысячи рублей.

Наиболее доступные цены в этом году оказались в Курской области (2,5 тысячи рублей), Дагестане (4,9 тысячи рублей) и Республике Коми (5,1 тысячи рублей).

Напомним, что новогодние каникулы в России в 2025 году продлятся 11 дней – с 29 декабря по 8 января. Это на один день больше, чем в 2024-м.