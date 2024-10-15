Отдых на Новый год на Алтае оказался самым дорогим в России
Дороже, чем в Ленинградской области и Подмосковье
15 октября 2024, 11:30, ИА Амител
Новогодний отдых в Республике Алтай оказался дороже, чем в остальных регионах. Как сообщает "Интерфакс", размещение в отеле в период с 29 декабря по 8 января обойдется в среднем в 28 тысяч рублей в сутки.
Второе место занимает Ленинградская область – сутки в отеле там обойдутся в 23,8 тысячи рублей. В Московской области, которая заняла третье место, просят в среднем 23,1 тысячи рублей.
Наиболее доступные цены в этом году оказались в Курской области (2,5 тысячи рублей), Дагестане (4,9 тысячи рублей) и Республике Коми (5,1 тысячи рублей).
Напомним, что новогодние каникулы в России в 2025 году продлятся 11 дней – с 29 декабря по 8 января. Это на один день больше, чем в 2024-м.
11:53:03 15-10-2024
Ну какие 29 тысяч , полазил по 4-5 звезд от 50 до 100+ только размещение на НГ + ещё нереальные цены до 1,2,3 числа + сам стол отдельно. Цены ахтунг полнейший такого никогда не было.
12:07:43 15-10-2024
НЕ нравится Горный? Все для вас: Наиболее доступные цены в этом году оказались в Курской области (2,5 тысячи рублей), Дагестане (4,9 тысячи рублей)
16:15:42 15-10-2024
Гость (12:07:43 15-10-2024) НЕ нравится Горный? Все для вас: Наиболее доступные цены в э... ну вот норм тема!
12:10:05 15-10-2024
Да цены ппц. Что за неадекватность... в горный на троих, в отеле 3 звезды, предлагают заплатить 380 к за неделю, минимум можно только на неделю оформиться, это какой то ужас.
15:31:47 15-10-2024
Гость (12:10:05 15-10-2024) Да цены ппц. Что за неадекватность... в горный на троих, в о... Пора, пора начинать жить как люди!... Это ж "Золотые горы"!... А деньги что? Фантики
13:17:41 15-10-2024
хоть в чем то первые. рад за нас.
14:48:07 15-10-2024
"Спасибо товарищам Грефу и Турчаку" за их труд.
16:19:16 15-10-2024
Гость (14:48:07 15-10-2024) "Спасибо товарищам Грефу и Турчаку" за их труд. ... ничессе товарищи у вас
17:01:34 15-10-2024
Уровень сервиса соответствует ценам?
20:24:56 15-10-2024
Горный для простых людей недоступен,так же,как и билеты с Алт.края в Питер,Москву.В нашей стране все" делается для и во имя народа"