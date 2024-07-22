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В одном из районов Алтайского края 23 июля отключат свет

Электроэнергии не будет пять часов

22 июля 2024, 12:00, ИА Амител

Электрик / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Электрик / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Электроэнергию отключат 23 июля в Мамонтовском районе Алтайского края, сообщили в администрации муниципалитета.

Ожидается, что света не будет с 10:00 до 15:00. В это время электрики будут проводить работы по восстановлению грозозащитного троса.

При этом ограничение не должно коснуться сел Костин Лог, Корчино, Гришенское, Покровка и Украинка, добавили местные власти.

Алтайский край

Комментарии 3

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Александр

15:37:02 22-07-2024

А Романовский район забыли ? То же не будет

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Мусик

16:54:23 22-07-2024

вот мне тоже дивно - зачем его туда вообще подают???
мобильникам он не нужен, ночи светлые, автомобили сами себе дорогу освещают (у них есть фары)...

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Андрей

20:00:48 22-07-2024

Петропавловский р-н, постоянное отключение, как только комар запищит. И хрен дозвонишься, без всякого предупреждения. Причину не устраняют, только могут рубильник включать.

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