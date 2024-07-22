В одном из районов Алтайского края 23 июля отключат свет

Электроэнергии не будет пять часов

22 июля 2024, 12:00, ИА Амител

Электрик / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Электроэнергию отключат 23 июля в Мамонтовском районе Алтайского края, сообщили в администрации муниципалитета.

Ожидается, что света не будет с 10:00 до 15:00. В это время электрики будут проводить работы по восстановлению грозозащитного троса.

При этом ограничение не должно коснуться сел Костин Лог, Корчино, Гришенское, Покровка и Украинка, добавили местные власти.