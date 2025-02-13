В Октябрьском районе Барнаула снесли два аварийных дома
На разных стадиях расселения в данный момент находится 12 зданий
13 февраля 2025, 11:00, ИА Амител
Фото: barnaul.org
В Барнауле работники подрядной организации снесли два аварийных дома: по ул. Водопроводной, 109 и по ул. Профинтерна, 46а. Об этом сообщили в мэрии.
Сейчас 12 аварийных многоквартирных домов в Октябрьском районе находятся на разных стадиях расселения. Пять из них начали расселять в 2025 году.
Всего на территории района расположено 56 многоквартирных жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу. При этом в отношении 30 из них еще не истек срок реализации прав граждан на земельный участок.
12:59:00 13-02-2025
Раньше улица Сухова была со старыми домами а теперь с пустырями...
14:32:18 13-02-2025
Эти дома, которые ещё остались, выглядят печально. Раньше, понятно, всегда было лучше. В основном потому, что мы были моложе. Как молоды мы были, как верили в себя...
15:15:40 13-02-2025
гость (14:32:18 13-02-2025) Эти дома, которые ещё остались, выглядят печально. Раньше, п... Дома которые возводят по типовым проектам типа долгостроя на Партизанской, выглядят ещё печальнее. Посмотрите фотки, там жуть! Почитайте про плесень.