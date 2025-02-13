В Октябрьском районе Барнаула снесли два аварийных дома

На разных стадиях расселения в данный момент находится 12 зданий

13 февраля 2025, 11:00, ИА Амител

Фото: barnaul.org

В Барнауле работники подрядной организации снесли два аварийных дома: по ул. Водопроводной, 109 и по ул. Профинтерна, 46а. Об этом сообщили в мэрии.

Сейчас 12 аварийных многоквартирных домов в Октябрьском районе находятся на разных стадиях расселения. Пять из них начали расселять в 2025 году.

Всего на территории района расположено 56 многоквартирных жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу. При этом в отношении 30 из них еще не истек срок реализации прав граждан на земельный участок.