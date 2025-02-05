В Барнауле ищут подрядчика, который снесет дом с рухнувшим потолком в центре города

Начальная цена контракта – 3,9 млн рублей

05 февраля 2025, 08:48, ИА Амител

Дом на улице Интернациональной / Фото: barnaul.org

Администрация Барнаула ищет подрядчика, который снесет аварийный дом по ул. Интернациональной, 302. Соответствующий лот разместили в системе ЕИС "Закупки".

Известно, что начальная цена контракта составляет 3,9 млн рублей. В аварийном здании 1959 года постройки расположено шесть квартир, в которых проживали 11 человек.

Напомним, вечером 13 октября 2024 года в одной из квартир обрушился потолок. После этого дом признали аварийным и изъяли в городскую собственность, чтобы в дальнейшем снести. В мэрии заявили, что бывшим владельцам квартир аварийного дома положена финансовая компенсация.