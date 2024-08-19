В Октябрьском районе Барнаула всю неделю будут спиливать аварийные деревья

Работы пройдут на улицах Цеховой, Союза Республик, 8 Марта, Сизова и Смольной

19 августа 2024, 16:00, ИА Амител

Дерево / Источник фото: unsplash.com

В Октябрьском районе Барнаула начнут сносить аварийные и сухостойные деревья, сообщили в пресс-службе городской администрации.

В течение следующей недели шесть деревьев спилят у зданий № 19, 31, 58, 60 по улице Цеховой, три дерева уберут возле домов № 12 и 23 на Союза Республик, также эти работы пройдут по улицам 8 Марта, Сизова и Смольной.

В мэрии подчеркнули, что под снос попадают только аварийные деревья, которые опасны и больше не приносят пользы. Взамен них высадят новые.