В Октябрьском районе Барнаула всю неделю будут спиливать аварийные деревья
Работы пройдут на улицах Цеховой, Союза Республик, 8 Марта, Сизова и Смольной
19 августа 2024, 16:00, ИА Амител
Дерево / Источник фото: unsplash.com
В Октябрьском районе Барнаула начнут сносить аварийные и сухостойные деревья, сообщили в пресс-службе городской администрации.
В течение следующей недели шесть деревьев спилят у зданий № 19, 31, 58, 60 по улице Цеховой, три дерева уберут возле домов № 12 и 23 на Союза Республик, также эти работы пройдут по улицам 8 Марта, Сизова и Смольной.
В мэрии подчеркнули, что под снос попадают только аварийные деревья, которые опасны и больше не приносят пользы. Взамен них высадят новые.
17:48:16 19-08-2024
Будут спиливать только те деревья которые близко к парковке , и отвечать за них будет в случае чего город. Вместо спиленных деревьев в лучшем случае посадят чахлые деревца, и хорошо если половина из них приживется.
Но скорее всего ничего высажено не будет, кроме как на бумаге и в отчетах
У нас город уже должен утопать в зелени ) но пока что только в грязи после дождя и в пыли весной
17:59:42 19-08-2024
Wert (17:48:16 19-08-2024) Будут спиливать только те деревья которые близко к парковке ... Да пофигу, надо карман набить успевать, пока за хобот не взяли.
11:02:50 20-08-2024
Wert (17:48:16 19-08-2024) Будут спиливать только те деревья которые близко к парковке ... а спилы можно забрать?
14:47:30 20-08-2024
Гость (11:02:50 20-08-2024) а спилы можно забрать?... теоретически деревяхи на утилизацию.
так что видимо как договоритесь...
18:56:36 19-08-2024
Опять деревья пилят, что мафынки некуда ставить? В кювет ставьте! Вместе с собой.
23:37:38 19-08-2024
Октябрьский район заедьте пожалуйста в индустриальный и спилите эти джунгли на Павловском тракте 307к1 , бурелом заброшенного непролазного клёна, администрация индустриального района тупо игнорит любое обращение по нашему комплексу.
19:00:13 20-08-2024
очень жду информацию где и как ВОССТАНАВЛИВАЮТ озеленение и легкие города